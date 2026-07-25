Khởi động Chương trình phát triển CEO Việt Nam trong Kỷ nguyên mới

“Sự kiện phát triển lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam" đánh dấu bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, nền kinh tế đòi hỏi sự cộng hưởng mạnh mẽ từ ba nhân tố cốt lõi bao gồm tăng trưởng về vốn, lực lượng lao động và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP).

Hiện nay, đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn khi so sánh với các nước trong khu vực ở giai đoạn bứt phá. Hiệu quả sử dụng vốn (chỉ số ICOR) vẫn còn thấp và năng suất lao động chỉ bằng khoảng một phần tư so với một số quốc gia phát triển lân cận. Do đó, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực đội ngũ giám đốc điều hành, chính là lời giải cho bài toán tăng trưởng bền vững khi quốc gia tiến dần đến mức thu nhập cao, nơi vốn nhân lực đóng góp tới 70% tổng tài sản bình quân (theo Ngân hàng Thế giới).

Ngày 25/7, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các đối tác tổ chức Lễ Khởi động Chương trình phát triển lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam “CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới,” hướng đến mục tiêu đào tạo 10.000 CEO cho đất nước trước năm 2030, bám sát Quyết định số 525/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là nỗ lực cụ thể nhằm đồng hành cùng ba quyết sách lớn của Đảng và Chính phủ: Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao và Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ.

Để triển khai chương trình này, mô hình hợp tác "Ba nhà" đã được áp dụng chặt chẽ, gồm: VCCI đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp; Hợp tác học thuật giữa Trường Kinh doanh INSEAD và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Tư vấn Quản lý A11 đóng vai trò kiến trúc kết nối.

Năng lực điều hành theo chuẩn toàn cầu mới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh vai trò quyết định của người đứng đầu đối với sự phát triển kinh tế. Theo ông, một nền kinh tế mạnh cần có những doanh nghiệp mạnh. Và, một cộng đồng doanh nghiệp mạnh cần có những nhà lãnh đạo có tầm nhìn, năng lực cùng khát vọng.

Trong giai đoạn phát triển mới, doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu lớn về tầm nhìn dài hạn, năng lực quản trị hiện đại, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Hồ Sỹ Hùng, nhấn mạnh vai trò quyết định của người đứng đầu đối với sự phát triển kinh tế. (Ảnh: Vietnam+)

Chủ tịch VCCI nhấn mạnh định hướng này hoàn toàn phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thường trực Chính phủ ngày 17/7/2026, yêu cầu tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số.

Đất nước đang hướng tới mục tiêu năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

​ (Ảnh: Vietnam+)

Ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (APED), Bộ Tài chính, cho biết cơ quan chức năng đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp. Ông cũng đánh giá cao việc VCCI chủ động triển khai chương trình này, coi đây là hành động cụ thể đưa Quyết định số 525/QĐ-TTg đi vào cuộc sống. Theo ông Tuấn, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào chất lượng quản trị và năng lực của người lãnh đạo.

Kỳ vọng chương trình sẽ góp phần hình thành thế hệ CEO có tư duy chiến lược, năng lực đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết việc hợp tác cùng các chuyên gia quốc tế để triển khai các khóa bồi dưỡng cả trong và ngoài nước là hoạt động thực tế nhằm thúc đẩy mô hình liên kết Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp, thực hiện sứ mệnh chuyển giao tri thức phục vụ cộng đồng của nhà trường.

Vải thiện chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực đội ngũ giám đốc điều hành, chính là lời giải cho bài toán tăng trưởng bền vững. (Ảnh: Vietnam+)

Các lộ trình đào tạo chuyên biệt

Điểm đặc sắc của chương trình nằm ở triết lý thiết kế dựa trên thực tiễn thị trường nội địa kết hợp với tri thức tiên tiến của thế giới. Giáo sư Sameer Hasija, Trưởng khoa Giáo dục Điều hành kiêm Trưởng Cơ sở châu Á của Trường INSEAD, chia sẻ ban tổ chức không sao chép nguyên bản các chương trình của phương Tây mà tiến hành phỏng vấn sâu các nhà điều hành tại Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu đã định hình nên Khung năng lực Lãnh đạo CEO gồm năm trụ cột cốt lõi: Trí tuệ chiến lược và khả năng quyết đoán; Sự nhạy bén về kỹ thuật số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; Kiến trúc tổ chức và văn hóa doanh nghiệp; Quản trị thể chế cùng điều phối nguồn vốn; Cuối cùng là năng lực tự lãnh đạo và triết lý học tập suốt đời.

Năm trụ cột này được chi tiết hóa thành các năng lực thành phần. Trong đó, công nghệ cùng khả năng quản trị thể chế và điều phối nguồn vốn là các yếu tố đặc thù được thiết kế riêng cho bối cảnh Việt Nam.

Để chuyển tải hiệu quả khung năng lực này, chương trình áp dụng mô hình đào tạo kết hợp mang tính toàn cầu và địa phương dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia từ Trường INSEAD và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo sư Sameer Hasija cho biết học viên hoàn thành khóa học sẽ nhận chứng chỉ từ cả hai đơn vị, đồng thời có thể chuyển đổi tín chỉ trực tiếp vào chương trình Quản trị Toàn cầu cao cấp của INSEAD. Chương trình được chia làm ba lộ trình chuyên biệt: Lộ trình dành cho lãnh đạo các doanh nghiệp lớn kéo dài bốn tháng; Lộ trình dành cho các doanh nghiệp gia đình kéo dài hai tháng tập trung vào bài toán chuyển giao thế hệ; Và, lộ trình linh hoạt, thực tiễn dành cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ cùng doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đại diện đơn vị kết nối, bà Võ Thị Minh An, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Quản lý A11, chia sẻ mong muốn chuyển hóa các chuẩn mực toàn cầu thành giá trị phù hợp với Việt Nam để đồng hành cùng thế hệ lãnh đạo kiến tạo tương lai. Sự kết hợp giữa các đối tác uy tín hứa hẹn mang lại hệ sinh thái hỗ trợ thiết thực, từ đào tạo kỹ năng quản trị đến việc xây dựng mạng lưới cựu học viên toàn cầu, kết nối đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa các doanh nghiệp.

Với sự đồng hành của các Bộ, ngành, các chuyên gia và cộng đồng doanh nhân, chương trình được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc nâng cao sức cạnh tranh cho nền kinh tế Việt Nam./.

Bà Võ Thị Minh An chia sẻ mong muốn chuyển hóa các chuẩn mực toàn cầu thành giá trị phù hợp với Việt Nam để đồng hành cùng thế hệ lãnh đạo kiến tạo tương lai. (Ảnh: Vietnam+)