Liên minh châu Âu miễn trừ LNG từ dự án của Nga xuất sang Hàn Quốc

Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định miễn trừ một số biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Sakhalin 2 của Nga sang Hàn Quốc, tạo điều kiện duy trì ổn định nguồn cung năng lượng cho Hàn Quốc trong thời gian còn lại của hợp đồng nhập khẩu dài hạn.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo ngày 24/7 từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết trong gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga được Hội đồng EU thông qua ngày 23/7 (giờ địa phương), EU đã đưa vào điều khoản ngoại lệ cho phép tiếp tục cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc vận chuyển LNG từ dự án Sakhalin 2 sang Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cụ thể, đến ngày 31/3/2028, các biện pháp hạn chế của EU sẽ không áp dụng đối với các dịch vụ vận tải, hỗ trợ kỹ thuật, môi giới, tài chính và các dịch vụ liên quan khác phục vụ hoạt động vận chuyển LNG từ dự án Sakhalin II đến Hàn Quốc và Nhật Bản.

Quyết định trên đồng nghĩa với việc Tập đoàn Khí đốt Hàn Quốc (KOGAS) có thể tiếp tục nhập khẩu LNG từ Nga với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm thuộc EU, qua đó giảm đáng kể nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng.

Trước đó, trong gói trừng phạt thứ 19 được ban hành vào tháng 10/2025, EU đã cấm các doanh nghiệp trong khối cung cấp nhiều loại dịch vụ cho LNG của Nga xuất khẩu sang các nước thứ ba.

Nếu quy định này được áp dụng đầy đủ, KOGAS có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng nhập khẩu LNG từ đầu năm 2027 do thiếu các dịch vụ bảo hiểm và tái bảo hiểm quốc tế.

KOGAS hiện duy trì hợp đồng dài hạn với dự án Sakhalin II để nhập khẩu khoảng 1,5 triệu tấn LNG mỗi năm trong giai đoạn từ tháng 4/2008 đến hết tháng 3/2028.

Việc các công ty tái bảo hiểm có trụ sở tại EU và Anh có khả năng ngừng cung cấp dịch vụ từng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển.

Trước tình hình đó, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai các cuộc vận động thông qua nhiều kênh ngoại giao và thương mại, từ cấp làm việc, cấp bộ trưởng đến cấp nguyên thủ quốc gia, nhằm đề nghị EU xem xét ngoại lệ đối với các hợp đồng LNG dài hạn của Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh tác động của các biện pháp trừng phạt đối với an ninh năng lượng và nguồn cung khí đốt trong nước.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết vấn đề này cũng được đưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-EU diễn ra ở Brussels (Bỉ) ngày 10/6. Sau các cuộc tham vấn giữa hai bên, EU đã nhất trí đưa điều khoản miễn trừ vào gói trừng phạt mới.

Theo đánh giá của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, đây là kết quả của quá trình tham vấn toàn diện ở nhiều cấp, đồng thời coi việc EU chấp thuận ngoại lệ là thành quả cụ thể của ngoại giao cấp cao, góp phần bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo ước tính của Chính phủ Hàn Quốc, với việc các doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm của EU tiếp tục được phép cung cấp dịch vụ cho hoạt động nhập khẩu LNG từ Sakhalin 2, khoảng 2 triệu tấn LNG sẽ được bảo đảm nhập khẩu ổn định trong thời gian còn lại của hợp đồng.

Tuy nhiên, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc lưu ý rằng biện pháp miễn trừ của EU không áp dụng đối với Vương quốc Anh.

Chính phủ Hàn Quốc đang tiếp tục làm việc với phía Anh và các cơ quan liên quan nhằm tìm kiếm cơ chế ngoại lệ tương tự, qua đó hạn chế các rủi ro còn tồn tại đối với hoạt động nhập khẩu LNG từ Nga./.

EU nhập khẩu LNG từ Nga ở mức cao kỷ lục trước lệnh cấm Các nước EU đã nhập khẩu gần 10 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng từ nhà máy Yamal của Nga trong nửa đầu năm 2026, mức cao nhất từ trước đến nay, trước khi lệnh cấm nguồn cung của Nga có hiệu lực.

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