Cổ phiếu Tesla lao dốc, vốn hóa thị trường "bốc hơi" hơn 140 tỷ USD

Cổ phiếu của hãng xe điện Tesla lao dốc trong phiên giao dịch 23/7 sau khi hãng công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2026 với lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng và dòng tiền tự do chuyển sang âm do tăng mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), xe tự lái và robot.

Kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu Tesla có thời điểm giảm từ 12-14%, khiến vốn hóa thị trường của hãng mất hơn 140 tỷ USD, đánh dấu một trong những phiên giảm mạnh nhất của cổ phiếu này trong năm nay.

Theo báo cáo tài chính, Tesla đạt doanh thu 28,24 tỷ USD trong quý II, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước và vượt dự báo của giới phân tích. Đây cũng là lần đầu tiên doanh thu của hãng trong 12 tháng gần nhất vượt mốc 100 tỷ USD.

Trong quý vừa qua, Tesla bàn giao kỷ lục 480.126 xe, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dòng xe Model 3 và Model Y chiếm phần lớn doanh số. Doanh thu từ mảng ôtô đạt 20,52 tỷ USD, trong khi mảng năng lượng và lưu trữ đạt 3,14 tỷ USD, còn doanh thu từ dịch vụ và các hoạt động khác tăng 50%, lên 4,58 tỷ USD.

Tuy nhiên, lợi nhuận của hãng không đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) chỉ đạt 0,33 USD, thấp hơn mức dự báo khoảng 0,50-0,55 USD.

Lợi nhuận hoạt động giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước, trong khi biên lợi nhuận ôtô tiếp tục thu hẹp do giá bán xe giảm và chi phí đầu tư tăng mạnh.

Đáng chú ý, dòng tiền tự do của Tesla chuyển sang âm khoảng 1,09 tỷ USD, sau khi đạt mức dương 1,44 tỷ USD trong quý 1.

Chi tiêu vốn của hãng tăng tới 142%, lên 5,79 tỷ USD, chủ yếu dành cho phát triển hạ tầng AI, hệ thống siêu máy tính Cortex, robotaxi, mẫu xe tự hành Cybercab, robot hình người Optimus và năng lực sản xuất chip AI.

Trong cuộc họp với các nhà đầu tư, Tổng Giám đốc Elon Musk cho biết năm 2026 sẽ là giai đoạn Tesla đầu tư mạnh nhất từ trước đến nay.

Ông khẳng định công ty sẽ tiếp tục tăng chi tiêu trong hai đến ba năm tới nhằm tạo nền tảng cho các lĩnh vực được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng dài hạn.

Theo Bloomberg, phản ứng tiêu cực của thị trường cho thấy nhà đầu tư ngày càng yêu cầu các tập đoàn công nghệ chứng minh khả năng chuyển những khoản đầu tư khổng lồ vào AI thành lợi nhuận thực tế, thay vì chỉ đưa ra các mục tiêu dài hạn.

Tesla cho biết hiện dịch vụ robotaxi đã được triển khai thử nghiệm tại một số thành phố của Mỹ như Austin, Dallas, Houston, Miami, Orlando và Tampa.

Công ty cũng cho biết các phương tiện tự hành đã vận hành hơn 380.000 dặm mà không xảy ra sự cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, quy mô khai thác thương mại vẫn còn hạn chế và chưa tạo ra nguồn doanh thu đáng kể.

Bên cạnh đó, Tesla thông báo có khoảng 1,48 triệu thuê bao sử dụng hệ thống hỗ trợ lái Full Self-Driving (FSD), tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Dự án robot hình người Optimus và mẫu xe Cybercab cũng đang bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm nhưng chưa được thương mại hóa trên quy mô lớn.

Theo CNBC, nhiều nhà phân tích vẫn duy trì khuyến nghị tích cực đối với Tesla nhưng đã điều chỉnh giảm giá mục tiêu của cổ phiếu, đồng thời cho rằng công ty cần sớm chứng minh hiệu quả thương mại của robotaxi và Optimus trong vòng 6-12 tháng tới.

Giới phân tích nhận định kết quả kinh doanh quý 2 cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tesla vẫn duy trì tăng trưởng, song tốc độ gia tăng chi tiêu cho AI, robot và công nghệ tự lái đang vượt xa tốc độ cải thiện lợi nhuận.

Điều này khiến thị trường lo ngại về khả năng sinh lời trong ngắn hạn, dù nhiều nhà đầu tư vẫn đánh giá cao triển vọng dài hạn của Tesla trong các lĩnh vực xe tự hành, robot và phần mềm AI./.

Cổ phiếu Alphabet và Tesla giảm sau báo cáo lợi nhuận Giới phân tích cho rằng mùa công bố kết quả kinh doanh của các "đại gia" công nghệ trong những tuần tới sẽ là phép thử quan trọng đối với niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược đầu tư AI quy mô lớn.