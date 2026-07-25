Trung Quốc lập kỷ lục về nhập khẩu vàng trong 2 năm

Chuyên trang theo dõi thị trường vàng quốc tế Kitco ngày 24/7 đưa tin lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc tháng 6/2026 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 năm, đạt khoảng 173 tấn, giữa lúc đà suy giảm của giá vàng quốc tế tạo lực đẩy cho nhu cầu mua vào trên thị trường lớn nhất châu Á này.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, việc Trung Quốc lập kỷ lục về lượng vàng nhập khẩu được ghi nhận trong bối cảnh các ngân hàng thương mại đẩy mạnh sử dụng hạn ngạch nhập khẩu theo cơ chế cấp phép mới, có hiệu lực từ ngày 1/6.

Kitco cho biết đây là tháng thứ ba liên tiếp Trung Quốc gia tăng nhập khẩu vàng. So với tháng 5/2026, khi lượng nhập khẩu đạt khoảng 163 tấn, số lượng của tháng 6/2026 tiếp tục cho thấy xu hướng phục hồi rõ rệt của nhu cầu tiêu thụ và tích trữ vàng tại Trung Quốc.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2026, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 692 tấn vàng, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo nguồn tin trên, giá vàng quốc tế giảm đã thúc đẩy xu thế mua vào của các doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Trung Quốc. Đồng nhân dân tệ mạnh hơn cũng góp phần hỗ trợ hoạt động mua vào, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các khách hàng trong nước.

Trong khi đó, các ngân hàng tận dụng tốt hơn hạn ngạch nhập khẩu mới để đáp ứng nhu cầu vàng vật chất từ thị trường bán lẻ. Diễn biến này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Trung Quốc đối với thị trường vàng thế giới, khi nhu cầu trong nước của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể tác động đáng kể đến cán cân cung cầu toàn cầu.

Việc nhập khẩu tăng mạnh khi giá vàng giảm cũng cho thấy tâm lý tích cực của người mua, đặc biệt khi vàng vẫn được xem là kênh tích trữ an toàn trong bối cảnh kinh tế quốc tế còn nhiều biến động.

Chuyên gia Ray Jia, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường Trung Quốc tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhận định nếu mặt bằng giá vàng quốc tế tiếp tục duy trì ở mức thấp hoặc biến động theo hướng có lợi cho người mua, nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc trong những tháng tới có thể vẫn duy trì ở mức cao.

Điều này có thể tiếp tục tạo thêm lực đỡ cho thị trường vàng thế giới trong nửa cuối năm 2026./.

Thị trường vàng và bài học từ những "cơn sốt" đầu tư theo phong trào Đà giảm mạnh của giá vàng sau giai đoạn lập đỉnh lịch sử không chỉ khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng mà còn phản ánh những rủi ro khi quyết định mua-bán bị chi phối bởi kỳ vọng và tâm lý đám đông.