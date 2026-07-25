American Express đạt lợi nhuận kỷ lục dù cổ phiếu sụt giảm

American Express ghi nhận lợi nhuận ở mức cao kỷ lục trong quý 2 năm 2026, nhờ chi tiêu của khách hàng tăng mạnh. Tuy nhiên, cổ phiếu của hãng thẻ tín dụng Mỹ vẫn giảm trong phiên giao dịch ngày 24/7 do doanh thu không đạt kỳ vọng của giới phân tích. Doanh thu của American Express trong quý 2 năm 2026 đạt 19,64 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, kết quả này thấp hơn mức dự báo 19,7 tỷ USD của Phố Wall, khiến giá cổ phiếu của công ty giảm 6% trong phiên giao dịch sáng 24/7. Báo cáo của American Express cho thấy tổng chi tiêu của các chủ thẻ tăng 9%, mức tăng cao nhất trong ba năm qua. Trong đó, chi tiêu tại các nhà hàng tăng 10%, còn giá trị các giao dịch đặt vé du lịch tăng mạnh 22%.

Lợi nhuận quý 2 năm 2026 của American Express đạt mức kỷ lục 3,11 tỷ USD, tương đương 4,53 USD/cổ phiếu, tăng từ 2,89 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cũng vượt mức dự báo 4,40 USD/cổ phiếu của các chuyên gia thuộc FactSet.

Giám đốc tài chính American Express Christophe Le Caillec cho biết việc tập trung phát triển các sản phẩm cao cấp tiếp tục góp phần cải thiện chất lượng tín dụng của doanh nghiệp và là kết quả của một chiến lược đã được tính toán.

Hiện danh mục thẻ Platinum là mảng tăng trưởng nhanh nhất trong hoạt động kinh doanh tiêu dùng của American Express tại Mỹ. Loại thẻ này hướng đến nhóm khách hàng sẵn sàng trả phí thường niên cao để hưởng các đặc quyền như sử dụng phòng chờ sân bay và các ưu đãi tại khách sạn cao cấp. Trong quý 2 năm 2026, American Express cũng đề xuất mua lại nền tảng đặt bàn nhà hàng TheFork tại châu Âu nhằm mở rộng các đặc quyền dành cho khách hàng.

Về triển vọng kinh doanh, American Express dự báo doanh thu cả năm sẽ tăng 10%, cao hơn mức dự báo trước đó từ 9-10%, đồng thời giữ nguyên mục tiêu thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong khoảng 17,30-17,90 USD.

Tuy nhiên, chuyên gia phân tích Brian Foran của Truist cho rằng việc cổ phiếu giảm giá cho thấy giới đầu tư kỳ vọng doanh nghiệp sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, thay vì chỉ duy trì mức khoảng 10% trong những quý còn lại của năm./.



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