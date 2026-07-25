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Căng thẳng giữa Venezuela và Tòa án Hình sự Quốc tế gia tăng

Caracas cho rằng ICC bị sử dụng như một công cụ chính trị, kéo theo việc làm suy giảm nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia cũng như quyền tự quyết và chủ quyền của các dân tộc.

Diệu Hương-Thanh Tuấn
Trụ sở Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở La Haye, Hà Lan. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Trụ sở Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở La Haye, Hà Lan. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 24/7, Chính phủ Venezuela công bố quyết định rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), đánh dấu bước đi mới trong căng thẳng kéo dài giữa Caracas và cơ quan tài phán quốc tế này.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Venezuela Félix Plasencia cho biết theo chỉ đạo của Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez, nước này đã chính thức thông báo với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về việc bắt đầu tiến trình rút khỏi tòa án theo Điều 127 của Quy chế Rome - văn kiện thành lập ICC.

Phía Venezuela cho rằng ICC có sự thiên lệch về địa lý khi tập trung điều tra các quốc gia châu Phi và Mỹ Latinh.

Caracas còn cho rằng ICC bị sử dụng như một công cụ chính trị, kéo theo việc làm suy giảm nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia cũng như quyền tự quyết và chủ quyền của các dân tộc.

Theo Quy chế Rome, quyết định rút khỏi ICC sẽ có hiệu lực sau 1 năm kể từ khi LHQ nhận được thông báo chính thức.

Tuy nhiên, việc rút khỏi tòa án không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ pháp lý phát sinh trong thời gian quốc gia này còn là thành viên của ICC.

Trong diễn biến khác, Hội đồng các quốc gia thành viên ICC ngày 24/7 đã quyết định bãi nhiệm Công tố viên trưởng Karim Khan sau phiên họp khẩn và bỏ phiếu kín tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, kết quả bỏ phiếu cho thấy 82/125 quốc gia thành viên ủng hộ việc bãi nhiệm ông Khan sau quá trình xem xét kỷ luật liên quan đến các cáo buộc sai trái về tình dục.

Chủ tịch Hội đồng ICC cho biết đa số thành viên nhận định ông Khan đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của công tố viên trưởng.

ICC thông báo sẽ tiến hành quy trình lựa chọn công tố viên trưởng mới trong thời gian tới.

ICC là tòa án hình sự quốc tế thường trực, có chức năng truy tố các cá nhân bị cáo buộc phạm các tội nghiêm trọng như tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, tội diệt chủng và tội xâm lược./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ICC #Karim Khan #Delcy Rodríguez #Quy chế Rome Venezuela
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