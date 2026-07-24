Mexico phong tỏa tài sản của hơn 50 cá nhân, tổ chức liên quan băng nhóm ma túy

Ngày 23/7, Chính phủ Mexico thông báo phong tỏa tài khoản của 55 cá nhân và doanh nghiệp bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt với cáo buộc thuộc một mạng lưới tài chính của băng nhóm Jalisco New Generation (CJNG) - một trong những tổ chức buôn bán ma túy hùng mạnh nhất tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo của Bộ Tài chính và Tín dụng công Mexico (SHCP) cho biết động thái trên nằm trong khuôn khổ "các hoạt động hợp tác song phương nhằm đấu tranh chống tài chính của tội phạm có tổ chức."

Sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 39 cá nhân và 16 tổ chức có liên quan đến CJNG, Cơ quan Tình báo Tài chính (UIF) Mexico đã tiến hành phân tích và xác định "các dấu hiệu liên quan đến những giao dịch có khả năng sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp," trong đó có các giao dịch tiền mặt, mua xe hạng sang, trang sức và bất động sản.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng Mexico phát hiện thu nhập được kê khai với cơ quan thuế không tương xứng với số tiền được ghi nhận trong hệ thống tài chính. UIF kết luận các cá nhân và tổ chức này "có đặc điểm của các công ty bình phong hoặc có cơ cấu doanh nghiệp với hoạt động kinh tế thực tế hạn chế hoặc gần như không có."

Trên cơ sở đó, UIF đã trình đơn tố cáo lên Văn phòng Công tố Liên bang (FGR), đồng thời đưa những cá nhân bị Mỹ xác định có liên quan đến tội phạm có tổ chức vào Danh sách các đối tượng bị phong tỏa tài sản, cùng với 8 đối tượng khác bị cáo buộc thuộc cùng mạng lưới tài chính của CJNG.

SHCP nhấn mạnh rằng sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng Mexico và Mỹ đã góp phần tăng cường cơ chế hợp tác quốc tế trong việc ngăn chặn hành vi lợi dụng hệ thống tài chính, đấu tranh chống rửa tiền và làm suy yếu nguồn lực kinh tế của các tổ chức tội phạm.

Trong số các đối tượng bị trừng phạt có Juan Carlos González, còn được biết đến với biệt danh "Pelón." Theo giới chức Mỹ, đối tượng này đã lên nắm quyền lãnh đạo CJNG sau khi lực lượng liên bang tiêu diệt cha dượng của y, Rubén Oseguera Cervantes (biệt danh "El Mencho") - người sáng lập băng nhóm - tại khu vực miền núi bang Jalisco vào tháng 2 năm nay. Jalisco cũng là địa bàn hoạt động truyền thống của CJNG.

Đối tượng Juan Carlos González mang quốc tịch Mexico và Mỹ, đồng thời đang bị Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng lên tới 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ.

Trong số các doanh nghiệp bị cáo buộc thuộc mạng lưới tài chính của tổ chức buôn bán ma túy này có các công ty kinh doanh đồ uống có cồn và các doanh nghiệp khí đốt do những người thân cận với đối tượng có biệt danh "El Jardinero" điều hành.

Năm ngoái, Washington đã liệt CJNG cùng một số băng nhóm buôn bán ma túy khác tại Mexico vào danh sách các tổ chức khủng bố trong bối cảnh Nhà Trắng gia tăng sức ép đối với quốc gia láng giềng trong cuộc đấu tranh chống tội phạm có tổ chức./.

Mexico bác cáo buộc của Mỹ về việc cấu kết với băng đảng ma túy Từ khi Tổng thống Claudia Sheinbaum nhậm chức ngày 1/10/2024 đến ngày 30/6/2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 60.000 đối tượng, trong đó có thành viên nhiều tổ chức tội phạm và hơn 80 quan chức.