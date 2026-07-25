Venezuela và Peru khôi phục quan hệ ngoại giao song phương

Chính phủ Venezuela và Peru ngày 24/7 tuyên bố khởi động tiến trình khôi phục toàn diện quan hệ song phương, sau 2 năm gián đoạn do bất đồng liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela năm 2024.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết trong giai đoạn đầu, hai bên sẽ nối lại quan hệ lãnh sự và tăng cường bảo hộ công dân. Đây là nền tảng để tiến tới mục tiêu khôi phục đầy đủ quan hệ ngoại giao và hợp tác song phương trong thời gian tới.

Thông cáo nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy hợp tác và hội nhập giữa Venezuela và Peru, dựa trên mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết lâu đời của khu vực Mỹ Latinh, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển và nâng cao phúc lợi cho người dân, cũng như đóng góp cho sự ổn định của khu vực.

Quan hệ ngoại giao giữa Venezuela và Peru bị cắt đứt từ ngày 31/7/2024, sau khi Chính phủ của Tổng thống Nicolás Maduro tuyên bố chấm dứt quan hệ với Lima.

Động thái này diễn ra sau khi Peru cùng một số quốc gia trong khu vực không công nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Venezuela ngày 28/7/2024, trong đó, ông Maduro được tuyên bố tái đắc cử.

Việc hai nước quyết định nối lại đối thoại được đánh giá là tín hiệu tích cực, góp phần cải thiện hợp tác khu vực và giải quyết các vấn đề liên quan đến khoảng 1,6 triệu người Venezuela đang sinh sống tại Peru.

Peru là quốc gia tiếp nhận cộng đồng người Venezuela lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Colombia./.

Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela Việc nối lại quan hệ sẽ tạo điều kiện để Washington và Caracas phối hợp trong quá trình đưa Venezuela vượt qua giai đoạn khủng hoảng, đồng thời hỗ trợ lộ trình chuyển tiếp chính trị.