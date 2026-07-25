Nhận diện rủi ro vĩ mô, VN-Index tìm điểm cân bằng dưới mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một tuần giao dịch đầy áp lực khi chỉ số VN-Index chính thức đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm sau chuỗi các phiên điều chỉnh kéo dài.

Sự cộng hưởng giữa áp lực bán giải chấp trong nước, đà bán ròng của khối ngoại và những biến số vĩ mô thế giới đang đặt thị trường vào một giai đoạn thử thách mới. Dù vậy, dòng tiền bắt đáy bắt đầu xuất hiện tại các vùng hỗ trợ sâu cùng mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 được kỳ vọng sẽ là những yếu tố nâng đỡ thị trường trong ngắn hạn.

Áp lực giải chấp đè nặng lên thị trường

Thị trường chứng khoán vừa khép lại tuần giao dịch từ ngày 20-24/7 với diễn biến kém tích cực. Đây là tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp của VN-Index, lấy đi hơn 100 điểm và chính thức đẩy chỉ số lùi về mức 1.686,11 điểm (giảm 5,67% so với tuần trước). Bên cạnh đó, chỉ số VN30 cũng ghi nhận mức giảm 5,3%, đóng cửa ở mức 1.829,36 điểm.

Sự suy giảm không chỉ thể hiện ở điểm số mà còn lan rộng ra toàn bộ các nhóm ngành lớn nhỏ. Theo số liệu từ Nhóm Phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), đà giảm ghi nhận rõ rệt nhất tại các nhóm ngành có tính chu kỳ và nhạy cảm với thị trường như cao su thiên nhiên, khu công nghiệp, phân bón, hóa chất, năng lượng, chứng khoán, ngân hàng, điện, hàng không và cảng biển.

Đáng chú ý, thanh khoản trong tuần có sự phân hóa đáng lo ngại, khối lượng giao dịch tăng 23,5% so với tuần trước đó nhưng chủ yếu tập trung vào các phiên giảm điểm. Theo các chuyên gia, đây là tín hiệu cho thấy áp lực bán giải chấp (margin call) ngắn hạn đang gia tăng.

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, nhận định áp lực bán lan rộng toàn thị trường trong khi các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng tới 3.800 tỷ đồng cả tuần (riêng phiên cuối tuần họ bán hơn 1.360 tỷ đồng). Dòng vốn ngoại rút ròng đã đè nặng lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó “bộ đôi” thuộc họ Vingroup (mã VIC, VHM) là gánh nặng chính cho chỉ số chung.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cảnh báo áp lực hạ tỷ trọng đầu cơ và đòn bẩy tài chính ngắn hạn từ phía nhà đầu tư cá nhân tiếp tục gia tăng trong bối cảnh dư nợ ký quỹ cuối quý 2 tại các công ty chứng khoán vẫn neo ở mức cao so với quý 1.

Kỳ vọng vùng hỗ trợ

Dù xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn đang nằm trong kênh suy giảm, song các chuyên gia cũng chỉ ra thị trường đã bắt đầu phát đi những tín hiệu nỗ lực cân bằng về cuối tuần. Cụ thể, phiên giao dịch ghi nhận sự hồi phục khá mạnh (vào ngày thứ Năm) và áp lực giảm nhẹ vào ngày thứ Sáu, điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã có phần ổn định hơn trước các thông tin tiêu cực từ thị trường tài chính toàn cầu.

Nhận định về xu hướng tuần tới, ông Nguyễn Tấn Phong dự báo: "Sau bốn tuần giảm liên tiếp với mức chiết khấu khá sâu, nhiều khả năng VN-Index sẽ chuyển sang trạng thái tích lũy và hồi phục trong ‘nghi ngờ’ hơn là tiếp tục lao dốc. Kịch bản cơ sở là chỉ số giằng co quanh vùng hỗ trợ 1.650-1.660 điểm và dần thử thách lại vùng kháng cự 1.700-1.720 điểm khi lực cầu bắt đáy đã có dấu hiệu nhập cuộc."

Các chuyên gia từ SHS cũng đưa ra góc nhìn phân tích kỹ thuật tương tự. Cụ thể, VN-Index đang nỗ lực phục hồi và tìm điểm cân bằng ở vùng hỗ trợ 1.650-1.670 điểm, tương ứng với vùng giá thấp nhất của tháng 12/2025 và tháng 4/2026 khi rơi vào vùng quá bán ngắn hạn. Nếu ngắt được mạch suy giảm, chỉ số có thể kỳ vọng hồi phục kỹ thuật về vùng 1.730-1.750 điểm. Trong kịch bản kém tích cực hơn, nếu áp lực giải chấp vẫn tiếp diễn, vùng hỗ trợ sâu quanh 1.600 điểm (tương ứng vùng đáy cũ và đỉnh lịch sử năm 2022) được kỳ vọng sẽ là bệ đỡ trung hạn cho VN-Index.

Theo các chuyên gia, tâm lý thị trường nhìn chung vẫn thận trọng do các biến số vĩ mô thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt giữa Mỹ và Iran, có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Việc giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng đang làm dấy lên nỗi lo ngại về lạm phát toàn cầu quay trở lại và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng trong nước.

Thêm vào đó, kỳ họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) diễn ra vào cuối tháng 7 (kết thúc vào rạng sáng ngày 30/7 giờ Việt Nam) là một biến số lớn.

Ông Nguyễn Tấn Phong nhấn mạnh: “Bất kỳ thông điệp mang tính ‘cứng rắn’ nào từ cơ quan này cũng có thể gây áp lực lên tỷ giá và dòng vốn ngoại tại các thị trường mới nổi và cận biên.”

Trong bối cảnh chất lượng thị trường chưa thực sự cải thiện rõ nét và diễn biến giao dịch vẫn ghi nhận hiện tượng "giá giảm khối lượng tăng, giá tăng khối lượng giảm," các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần duy trì sự thận trọng cao độ.

Ông Phong khuyến nghị nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao nên tận dụng các nhịp hồi phục kỹ thuật của thị trường để chủ động cơ cấu lại danh mục, chuyển dịch sang các mã có kết quả kinh doanh quý 2 khả quan và triển vọng kinh doanh rõ ràng. Đối với nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt, việc giải ngân chỉ nên thực hiện ở mức thăm dò một phần vị thế tại các vùng hỗ trợ mạnh và chờ đợi các xác nhận xu hướng tiếp theo từ thị trường chung./.

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