Fed nhiều khả năng tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong tháng 7

Chuyên trang tài chính Kitco ngày 24/7 dẫn phân tích mới nhất của Ngân hàng Natixis đánh giá Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng tiếp tục giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tháng 7/2026 và có thể duy trì lập trường này trong phần còn lại của năm 2026.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phân tích của Ngân hàng Natixis cho thấy cách tiếp cận thận trọng của Fed trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt phần nào, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại do những biến số bên ngoài nền kinh tế.

Natixis cho rằng các số liệu thị trường và lao động gần đây đã tạo thêm dư địa để Fed tiếp tục quan sát thêm, thay vì vội vàng điều chỉnh lãi suất.

Dù áp lực giá cả đã giảm bớt so với giai đoạn đầu năm, giới chức lãnh đạo Fed vẫn chưa có đủ cơ sở để khẳng định lạm phát đang hạ nhiệt một cách bền vững về ngưỡng mục tiêu 2%. Vì vậy, quyết định giữ nguyên lãi suất được đánh giá là kịch bản có khả năng cao nhất tại cuộc họp sắp tới.

Theo Kitco, quyết định lần này có thể không đạt đồng thuận tuyệt đối, khi một số quan chức của Fed có quan điểm thận trọng hơn về lạm phát nhiều khả năng sẽ phản đối phương án giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, xu hướng chủ đạo trong nội bộ Fed vẫn là kiên nhẫn chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế trước khi tính đến các bước đi tiếp theo.

Ngân hàng Natixis cũng cảnh báo các rủi ro có thể khiến lạm phát tăng trở lại trong thời gian tới. Trong đó, căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran và khả năng giá năng lượng biến động mạnh được xem là những yếu tố có thể tác động trực tiếp tới chi phí sản xuất, vận tải và mặt bằng giá cả tại Mỹ.

Ngoài ra, chính sách thuế quan mới của Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng có thể tạo thêm áp lực lên lạm phát nếu các biện pháp mới được triển khai.

Theo đánh giá của Natixis, nếu các cú sốc này chỉ mang tính ngắn hạn, Fed có thể tiếp tục duy trì mức lãi suất hiện tại trong cả năm 2026. Ngược lại, trong trường hợp lạm phát có dấu hiệu quay trở lại mạnh hơn dự kiến, ngân hàng trung ương Mỹ khi đó sẽ phải cân nhắc điều chỉnh lập trường chính sách theo hướng cứng rắn hơn.

Giới đầu tư đang theo dõi sát thông điệp từ Fed, bởi quyết định tại cuộc họp tháng 7 không chỉ tác động tới triển vọng chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm, mà còn tác động tới thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt là vàng, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Trong bối cảnh đó, việc Fed tiếp tục “án binh bất động” được xem là khả năng đáng chú ý nhất trên bàn cân chính sách hiện nay./.

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