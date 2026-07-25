Tìm kiếm, quy tập được 1.024 hài cốt liệt sỹ tại Lào và Campuchia

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515), tính đến ngày 25/7, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.488 hài cốt liệt sỹ, trong đó 466 hài cốt ở trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.

Cùng với đó, đã phát hiện 7 mộ liệt sỹ tập thể, gồm 5 mộ tại Tuyên Quang với 23 hài cốt liệt sỹ và tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), phát hiện 103 hài cốt liệt sỹ và 2 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể.

Hiện duy trì 32 đội tìm kiếm, quy tập với quân số 1.541 người; trong đó 13 đội trong nước, gồm 456 người, 19 đội ở nước ngoài, gồm 1.085 người (Lào 8 đội với 403 người, Campuchia 11 đội với 682 người).

Từ đầu Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay đã tổ chức 13 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ (đón 735 hài cốt liệt sỹ).

Trong công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, hiện duy trì 264 tổ (đội) lấy mẫu với khoảng 3.500 người. Đến nay đã lấy mẫu đối với 79.768 mộ liệt sỹ; trong đó 55.626 mộ đủ điều kiện lấy mẫu (đạt 69,73%), 24.142 mộ không đủ điều kiện.

Trong công tác lấy mẫu thân nhân liệt sỹ, đã thực hiện lấy 93.464 mẫu, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 53.036 mẫu.

Các đơn vị đã tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 15.729 mẫu hài cốt liệt sỹ của các địa phương (trong đó Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 13.231 mẫu hài cốt liệt sỹ của 15/17 tỉnh, thành phố; giám định 130 mẫu).

Về tiến độ rà phá bom mìn, vật nổ, Ban Chỉ đạo 515 cho biết đến nay đã rà phá được 8.462,16/22.725 ha, đạt 37,24%. Riêng vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) đã rà phá được 3.566,7/4.460 ha, đạt 79,97%./.

Nghệ An triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu quy tập 180 hài cốt liệt sỹ, trong đó 110 hài cốt tại Lào và 70 hài cốt trong nước; lực lượng làm nhiệm vụ sẽ xuất quân sang Lào ngày 14/8 để triển khai tìm kiếm, quy tập.