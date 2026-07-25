Lắng nghe tiếng nói người lao động từ “Bữa cơm Công đoàn”

Ngày 25/7, tại Khu thương mại Hiệp Thành, ấp Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công ty Cổ phần TKG Taekwang tổ chức Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” gắn với hoạt động “Tháng lắng nghe đoàn viên, người lao động nói” năm 2026.

Gần 7.000 công nhân, người lao động được thụ hưởng bữa ăn có giá trị cao hơn ngày thường; đồng thời trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, phúc lợi và điều kiện sinh hoạt.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), hướng đến mục tiêu chăm lo thiết thực hơn đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động; đồng thời tạo diễn đàn để tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp trực tiếp lắng nghe, tiếp thu và giải quyết những kiến nghị chính đáng từ cơ sở.

Điểm nhấn của chương trình là gần 7.000 suất “Bữa cơm Công đoàn,” mỗi suất trị giá 55.000 đồng, tăng khoảng 35.000 đồng so với bữa ăn ngày thường. Tổng kinh phí tổ chức bữa ăn hơn 400 triệu đồng, từ nguồn phối hợp giữa doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Ông Phạm Gia Đại, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TKG Taekwang giải đáp các kiến nghị của công nhân, người lao động tại Chương trình “Tháng lắng nghe đoàn viên, người lao động nói” năm 2026. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Ông Phạm Gia Đại, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TKG Taekwang cho biết, đoàn viên, người lao động luôn được xác định là trung tâm trong các hoạt động của Công đoàn. Vì vậy, việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, đề xuất cũng như những khó khăn, trăn trở của người lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt của tổ chức Công đoàn.

Theo ông Phạm Gia Đại, việc kết hợp “Bữa cơm Công đoàn” với “Tháng lắng nghe đoàn viên, người lao động nói” tạo điều kiện để lãnh đạo, tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người lao động; từ đó kịp thời giải đáp, tiếp thu kiến nghị và tháo gỡ những khó khăn chính đáng. Đây cũng là cơ sở để xây dựng môi trường làm việc ổn định, gắn kết, thân thiện, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Không chỉ cùng nhau dùng bữa, tại chương trình, công nhân đã trực tiếp nêu nhiều kiến nghị liên quan đến điều kiện làm việc và đời sống. Anh Trần Hoài Văn, công nhân Xưởng 6, Công ty Cổ phần TKG Taekwang mong muốn doanh nghiệp bố trí thêm máy rút tiền tự động, nâng cao chất lượng bữa ăn ca để bảo đảm sức khỏe người lao động.

Ông Trần Lê Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh trò chuyện, lắng nghe tâm tư của công nhân trong “Bữa cơm Công đoàn." (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Theo anh Nguyễn Tuấn Anh, công nhân Xưởng 6, khu vực trước cổng công ty thường xuyên xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông do chợ tự phát và lượng xe container lưu thông lớn. Người lao động mong muốn doanh nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương sớm có giải pháp bảo đảm an toàn cho công nhân sau mỗi ca làm việc.

Nhiều công nhân đề nghị doanh nghiệp xem xét điều chỉnh tiền lương, tăng các khoản phụ cấp để cải thiện thu nhập; tổ chức thêm các hoạt động tham quan; hỗ trợ người lao động học, thi giấy phép lái xe; nâng mức chăm lo dịp lễ, Tết; bổ sung thực phẩm tươi sống tại siêu thị phúc lợi và tạo điều kiện mua hàng trả sau nhằm giảm áp lực chi tiêu.

Tiếp thu các kiến nghị của người lao động, bà Nguyễn Thị Mộng Yến, Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần TKG Taekwang cho biết, doanh nghiệp sẽ rà soát, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền và phối hợp với tổ chức Công đoàn, cơ quan chức năng xử lý những vấn đề liên quan nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi của công nhân.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh cùng dùng “Bữa cơm Công đoàn,” trò chuyện và chia sẻ với công nhân. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Doanh nghiệp cũng đã triển khai thẻ tín dụng mua hàng tại siêu thị phúc lợi và đang nghiên cứu bổ sung thực phẩm tươi sống để tạo thuận lợi cho công nhân mua sắm sau giờ làm. Theo bà Nguyễn Thị Mộng Yến, những ý kiến tại chương trình là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, chế độ phúc lợi và đời sống người lao động.

Ông Trần Lê Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh cho biết, đây là năm thứ ba chương trình “Bữa cơm Công đoàn” được Liên đoàn Lao động tỉnh duy trì tổ chức.

Bữa cơm tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp đối với người lao động. Đây cũng là dịp để lãnh đạo các cấp, người sử dụng lao động và Công đoàn cùng ngồi lại với công nhân trong không khí gần gũi, qua đó tăng cường sự thấu hiểu và gắn kết trong doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tiến Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh trò chuyện và chia sẻ với công nhân Công ty Cổ phần TKG Taekwang. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Năm 2025, toàn tỉnh Tây Ninh có 147 trong tổng số 2.172 công đoàn cơ sở tổ chức “Bữa cơm Công đoàn,” với 80.094 trong tổng số 453.680 đoàn viên, người lao động tham dự. Tổng kinh phí thực hiện đạt hơn 4,97 tỷ đồng; mỗi suất ăn có giá trị từ 70.000 - 150.000 đồng. Trong đó, người sử dụng lao động hỗ trợ hơn 2,07 tỷ đồng, công đoàn cơ sở hỗ trợ hơn 2,9 tỷ đồng.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh trao 50 phần quà, tổng trị giá hơn 60 triệu đồng tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên công nhân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động, sản xuất./.

Khi người lao động chọn nhiều hơn một mức lương Môi trường làm việc, cơ hội phát triển, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống hay chất lượng sống đang trở thành những yếu tố quan trọng, làm thay đổi diện mạo của thị trường lao động.

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