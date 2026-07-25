Xã hội

Quảng Trị: Quy tập 5 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật tại xã Hướng Lập

Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 hiện đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện nhằm tìm kiếm thêm các hài cốt liệt sỹ.

Tá Chuyên-Võ Đông
Cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sỹ tại khu vực đồi khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)
Cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sỹ tại khu vực đồi khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ ngày 23-25/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) quy tập được 5 hài cốt liệt sỹ tại khu vực đồi khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Cùng với các hài cốt, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật, trong đó có 5 lọ thủy tinh chứa giấy nghi lưu thông tin liệt sỹ, tạo thêm cơ sở phục vụ công tác xác minh danh tính.

Năm hài cốt liệt sỹ được quy tập trên đỉnh đồi cao khoảng 50m, ở độ sâu khoảng 1,6m, được bọc bằng tăng và võng dù. Các di vật đi kèm gồm đế giày, dây thắt lưng, đinh ghim, dây điện thông tin và 5 lọ thủy tinh. Bên trong mỗi lọ thủy tinh có một tờ giấy với dòng chữ đã mờ, nghi lưu thông tin về liệt sỹ.

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Lọ thủy tinh có chứa giấy nghi có thông tin được an táng kèm hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đáng chú ý, hài cốt liệt sỹ thứ tư được quy tập ngày 24/7, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện một bàn chải đánh răng màu xanh có khắc ký hiệu "THU - DO (hoặc ĐO) T62 - 20."

Hiện Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện nhằm tìm kiếm thêm các hài cốt liệt sỹ.

Ngay sau khi quy tập, 5 hài cốt liệt sỹ đã được đưa về Khu văn hóa tâm linh Hướng Hóa, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị để tổ chức hương khói và bảo quản. Đồng thời, đơn vị hoàn thiện các thủ tục bàn giao 5 lọ thủy tinh cùng giấy nghi chứa thông tin liệt sỹ cho cơ quan chức năng phục vụ công tác giám định, xác minh danh tính.

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Di vật đi kèm với HCLS số 04 có ký hiệu: THU - DO (hoặc ĐO) “T62 - 20.” (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin từ chính quyền địa phương và người dân, khu vực phát hiện 5 hài cốt liệt sỹ trước đây là khu vực nghĩa trang chôn cất phía sau của một đơn vị vận tải thuộc Đoàn 559 và đã từng được các cơ quan chức năng tổ chức quy tập.

Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đề nghị các tổ chức, cá nhân nếu có thông tin liên quan đến phần mộ liệt sỹ tại khu vực trên liên hệ Trung tá Phan Đình Phi, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, số điện thoại 0961.889.797, để phối hợp cung cấp thông tin, góp phần xác minh danh tính và đưa các liệt sỹ trở về với gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)
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