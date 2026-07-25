Trung Quốc sơ tán hơn 20.000 người, sẵn sàng ứng phó bão Noul

Dự báo sẽ đổ bộ khu vực ven biển từ Hong Kong đến Quảng Đông (Guangdong) từ tối 25/7 đến sáng 26/7, bão Noul với sức gió cực đại 130 km/h đang khiến các tỉnh miền Nam Trung Quốc phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp ở mức cao.



Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), cơ quan này tiếp tục duy trì cảnh báo bão màu cam - cấp độ nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống 4 cấp. Bão Noul hiện di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông và dự kiến gây mưa lớn, dông lốc diện rộng tại các tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến (Fujian).



Trước nguy cơ thiên tai phức tạp, công tác phòng chống đang được triển khai cấp tập. Tỉnh Quảng Đông đã di dời khẩn cấp hơn 20.000 dân khỏi các khu vực rủi ro cao. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển được lệnh lập tức trở về cảng trú ẩn.

Trong khi đó, ngành đường sắt tỉnh Quảng Đông thông báo tạm dừng nhiều chuyến tàu từ sáng 25/7 và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động đường sắt trong ngày 26/7. Tại thành phố Triều Châu (Chaozhou), toàn bộ trường học đã tạm dừng các hoạt động tập trung.



Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã cử đoàn công tác trực tiếp đến Quảng Đông để chỉ đạo phòng chống bão. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn yêu cầu các địa phương khẩn trương gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và thu hoạch sớm nông sản nhằm hạn chế tối đa thiệt hại kinh tế.



Tại Đặc khu Hành chính Hong Kong, cơ quan khí tượng dự báo bão Noul có thể đổ bộ vào sáng 26/7, gây mưa rất to và gió giật mạnh trên diện rộng. Chính quyền các địa phương tiếp tục duy trì trạng thái ứng trực 24/7 để bảo đảm an toàn cho người dân./.

Chính phủ Trung Quốc nâng mức cảnh báo đối với bão Noul Theo NMC, lúc 5h sáng 24/7, tâm bão cách thủ đô Manila của Philippines khoảng 560 km về phía Đông Bắc và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/giờ.

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