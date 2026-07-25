Trung Quốc khai trừ Đảng cán bộ cấp tỉnh và lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 25/7, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc thông báo ông Tiếu Kiệt, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hải Nam, và ông Cố Quân, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự Đảng kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc đã bị khai trừ khỏi Đảng; ông Hàn Tung, nguyên Ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Nhuận, bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức vụ chính quyền.



Nguyên nhân dẫn đến khai trừ Đảng và cách chức vụ chính quyền đối với các cá nhân trên là do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Theo thông báo, sau khi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phê chuẩn, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đã mở vụ án để điều tra, xem xét các vi phạm nghiêm trọng về kỷ luật Đảng và pháp luật của các ông Tiếu Kiệt, Cố Quân và Hàn Tung.



Những người này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định kỷ luật của Đảng về chính trị, tổ chức, liêm chính và lối sống; hành vi của cả ba cấu thành vi phạm nghiêm trọng trong thực thi công vụ và có dấu hiệu nhận hối lộ.

Xét tính chất và hậu quả nghiêm trọng từ hành vi của những cán bộ trên, căn cứ các quy định liên quan, ông Tiếu Kiệt, Cố Quân đã bị khai trừ khỏi Đảng; ông Hàn Tung bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức vụ chính quyền; những hành vi nghi ngờ vi phạm hình sự được chuyển sang cơ quan kiểm sát để xem xét và truy tố theo quy định của pháp luật.



Cũng trong ngày 25/7, trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan kiểm tra, giám sát kỷ luật trên toàn quốc đã lập án điều tra 538.000 vụ việc, trong đó có 50 vụ liên quan đến quan chức cấp tỉnh/bộ trở lên, 2.773 quan chức cấp cục, sở; xử lý kỷ luật 412.000 người, trong đó có 307.000 người kỷ luật Đảng, 134.000 người kỷ luật hành chính; 74 quan chức cấp tỉnh/bộ trở lên và 2.274 quan chức cấp cục, sở bị kỷ luật.../.

Trung Quốc khai trừ khỏi Đảng và cách chức vụ đối với 2 quan chức cấp cao Ông Điền Học Bân và ông Vương Tuấn đã vi phạm nghiêm trọng các quy định kỷ luật của Đảng về chính trị, tổ chức, liêm chính và lối sống; hành vi của hai ông này cấu thành vi phạm nghiêm trọng...

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