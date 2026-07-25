Diễn đàn tại Nhật Bản chia sẻ tư duy đầu tư dài hạn cho người Việt trẻ

Ngày 25/7, Cộng đồng Chuyên gia Việt Nam tại Nhật Bản (VPJ) tổ chức Diễn đàn Tài chính VPJ (VPJ Financial Forum) 2026 với chủ đề “Theo dấu dòng tiền trong kỷ nguyên TATO” tại thủ đô Tokyo.



Sự kiện quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và bất động sản nhằm cập nhật cho người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản những biến động của kinh tế toàn cầu, đồng thời chia sẻ phương pháp quản lý tài chính và đầu tư phù hợp với bối cảnh mới.



Các phiên thảo luận tập trung vào 4 chủ đề gồm kinh tế vĩ mô và địa chính trị, phân bổ tài sản và tâm lý đầu tư, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích đầu tư, cùng triển vọng thị trường bất động sản Nhật Bản năm 2026.

Trong bối cảnh địa chính trị, AI, chính sách tiền tệ và thị trường năng lượng đang làm thay đổi dòng vốn toàn cầu, các diễn giả cho rằng việc hiểu các yếu tố vĩ mô ngày càng trở thành nền tảng quan trọng cho các quyết định tài chính cá nhân và đầu tư dài hạn.



Diễn giả - Giáo sư Nguyễn Quốc Hùng trả lời phỏng vấn Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Giáo sư Nguyễn Quốc Hùng (Đại học Aoyama Gakuin) giới thiệu khung tư duy TATO (Trump - AI - Takaichi - Oil), phân tích mối liên hệ giữa kinh tế vĩ mô, địa chính trị và sự dịch chuyển của dòng tiền toàn cầu. Theo ông, những thay đổi về chính sách của Mỹ, sự phát triển của AI, kinh tế Nhật Bản và giá năng lượng đều tác động trực tiếp đến tỷ giá, lãi suất, giá cả và đời sống hằng ngày.



Ông Phạm Thái Anh, quản lý quỹ tại Capital Asset Management, chia sẻ về tư duy phân bổ tài sản, quản trị danh mục và tâm lý đầu tư, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược đầu tư dài hạn thay vì chạy theo biến động ngắn hạn của thị trường.



Trong khi đó, ông Phạm Hoàng Phú, chuyên viên phân tích tài chính tại Hoku Energy (Tokyo), cho rằng AI là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong phân tích đầu tư và quản trị thông tin, nhưng không thể thay thế tư duy phản biện và khả năng ra quyết định của nhà đầu tư.



Ở lĩnh vực bất động sản, ông Nguyễn Văn Đa, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Estate Plus, phân tích triển vọng thị trường Nhật Bản năm 2026, cơ hội và rủi ro ở từng phân khúc, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tích lũy tài sản thông qua đầu tư bất động sản.



Trong phần tọa đàm, các diễn giả trao đổi về cách phân bổ tài sản, ứng dụng AI trong hỗ trợ ra quyết định đầu tư, kiểm soát tâm lý khi thị trường biến động và kinh nghiệm đầu tư tại Nhật Bản.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Tokyo, Giáo sư Nguyễn Quốc Hùng khuyến nghị các nhà đầu tư trẻ cần trang bị kiến thức về kinh tế và chính trị, thường xuyên cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống để hiểu rõ tác động của các yếu tố như chính sách của Mỹ hay căng thẳng tại Trung Đông đối với thị trường, từ đó đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.



Tham dự diễn đàn, chị Ngô Thúy Hường, nhân viên văn phòng tại Yokohama, đánh giá chương trình có nội dung thiết thực, giúp những người mới đầu tư dễ dàng tiếp cận kiến thức, đồng thời tạo cơ hội kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Trong khi đó, anh Nguyễn Tài Duy, chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin tại Tokyo, cho biết diễn đàn mang lại thêm nhiều góc nhìn mới dù anh đã có kinh nghiệm đầu tư.



Tiếp nối thành công của kỳ tổ chức năm 2025, VPJ Financial Forum 2026 hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức chuyên môn và nhu cầu thực tiễn của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Thay vì tập trung vào một kênh đầu tư cụ thể, diễn đàn khuyến khích người tham dự xây dựng tư duy đầu tư dài hạn, hiểu mối liên hệ giữa bối cảnh kinh tế và các quyết định tài chính, qua đó góp phần hình thành cộng đồng người Việt tại Nhật Bản chủ động, thích ứng với những biến động của nền kinh tế và hướng tới phát triển bền vững./.

Giữ lửa văn hóa Việt và lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" tại Nhật Bản Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai đã tổ chức Lễ kỷ niệm 18 năm thành lập hiệp hội và tọa đàm "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Kansai, Nhật Bản."