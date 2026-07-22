Hà Tĩnh: Ngọn lửa tự hào được trao truyền nơi từng là "tọa độ chết"

Trong những ngày tháng 7 lịch sử, khi cả nước kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2026), 58 năm Ngày hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2026), Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) trở thành điểm hẹn tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Ông Đặng Quốc Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cho biết: Mỗi ngày, Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón tiếp 3.000-4.000 lượt du khách về dâng hương, hoa tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Để làm tốt công tác đón tiếp, phục vụ, hướng dẫn du khách, ban quản lý đã bố trí 100% viên chức, người lao động làm xuyên suốt tất cả các ngày trong tuần, phân công lịch đón tiếp đầy đủ cụ thể, chi tiết, đặc biệt là tránh ùn tắc tại những thời gian cao điểm.

Để phục vụ tốt du khách đến tưởng niệm, tham quan tại đây, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng xây dựng những tiểu cảnh, điểm check-in mới, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ cũng như ngăn chặn tình trạng bán hàng rong, chen lấn trong khu di tích.

Du khách dâng hoa tại khu mộ 10 nữ liệt sỹ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Trong cái nắng gay gắt, dòng người đổ về "địa chỉ đỏ" cách mạng ngày một đông. Tại khu mộ 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong, từng đoàn du khách lặng lẽ xếp hàng, trên tay những đóa hoa cúc trắng, nén hương thơm ngào ngạt.

Không gian nơi "tọa độ chết" năm xưa giờ đây ngập tràn sự trang nghiêm và lòng biết ơn vô hạn.

Dâng hương tại khu mộ 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong, chị Vũ Thị Xuân, xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: " Tôi vô cùng biết ơn các thanh niên xung phong đã hy sinh xương máu và cả tuổi xuân cho Tổ quốc, để lớp trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, tự do."

Trong dòng người về với Đồng Lộc những ngày này, sắc xanh tình nguyện, sắc đỏ của cờ đỏ sao vàng càng trở nên rực rỡ. Đứng trước khu mộ, nghe lại câu chuyện về 10 cô gái đã ngã xuống khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi, nhiều du khách không kìm được những giọt nước mắt xúc động và tự hào.

Các giáo viên đến từ xã Hạnh Phúc (Cao Bằng) xem hiện vật tại khu lưu niệm Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Cô giáo Nông Thị Thu Dung, trường mầm non Đồng Đa, xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng, xúc động: “Khi đến địa chỉ đỏ này, chúng tôi được nghe những câu chuyện, những ký ức của một thời chiến tranh rất oanh liệt, sự hy sinh anh dũng của bao thế hệ anh chị đã ngã xuống để giành lại độc lập và chủ quyền cho đất nước. Chúng tôi thực sự xúc động, tự hào và sẽ tiếp nối truyền thống giáo dục cho học sinh, thế hệ trẻ phát huy tinh thần cống hiến cho đất nước.”

Hành trình tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là sự xúc động nghẹn ngào, mà đã trở thành một bài học giáo dục chính trị sâu sắc, một nguồn sức mạnh tinh thần to lớn.

Từ "tọa độ lửa" năm xưa, ngọn lửa của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc lại tiếp tục được trao truyền, khơi dậy khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.

Tri ân các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc Các cựu thanh niên xung phong từ nhiều địa phương trở về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc dâng hương tưởng niệm, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

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