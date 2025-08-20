Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam

Tại trụ sở Bộ Ngoại giao chiều 19/8, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng Hội nghị Quan chức cấp cao (SOM) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Việt Nam đã tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford.

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định việc Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào đầu năm nay không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai Chính phủ, hướng tới những hành động cụ thể, kết quả thiết thực, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng cũng chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và cấu trúc khu vực dựa trên luật lệ; nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với New Zealand trong cả khuôn khổ song phương và đa phương, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và các động lực tăng trưởng mới; qua đó góp phần vào tăng cường quan hệ Việt Nam-New Zealand, ASEAN-New Zealand và phát triển chung của khu vực.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam và ASEAN luôn coi New Zealand là đối tác quan trọng tại khu vực và dịp kỷ niệm 50 năm là cơ hội để các bên cùng làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương và khu vực.

Thứ trưởng đánh giá quan hệ ASEAN-New Zealand đang phát triển tốt đẹp, trong đó có việc triển khai 100% Kế hoạch Hành động chung giai đoạn 2021-2025; nhấn mạnh hai bên cần trao đổi và xác định các vấn đề chiến lược có chung lợi ích để đưa vào Kế hoạch Hành động giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Đại sứ Caroline Beresford khẳng định năm 2025 có ý nghĩa quan trọng với New Zealand khi đồng thời kỷ niệm 50 năm quan hệ với Việt Nam và 50 năm quan hệ với ASEAN.

Đại sứ đánh giá cao vai trò và vị trí của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của New Zealand, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực kết nối các ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội và đường lối đối ngoại của Việt Nam với thế mạnh của New Zealand để các chương trình hợp tác đem lại giá trị thiết thực.

Đại sứ cũng cảm ơn Việt Nam, với vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand đã có những đóng góp tích cực và giá trị vào thúc đẩy và nâng tầm quan hệ Đối tác đối thoại ASEAN-New Zealand trong năm kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác hai bên./.

