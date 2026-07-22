Ngoại trưởng S. Jaishankar kêu gọi tăng cường hợp tác Ấn Độ-ASEAN

Ngày 22/7, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Ấn Độ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức ngày càng gia tăng trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động và bất ổn.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Ấn Độ năm 2026 tại Manila (Philippines), ông Jaishankar nhấn mạnh rằng không một quốc gia hay một nhóm quốc gia nào có thể đơn phương giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay.

Chính vì vậy, việc tăng cường hợp tác sẽ giúp Ấn Độ và ASEAN bảo vệ tốt hơn các lợi ích chung, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của môi trường quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho rằng thế giới đang chịu áp lực ngày càng lớn đối với chuỗi cung ứng, trong khi các thách thức về an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh y tế ngày càng gia tăng.

Ông cũng lưu ý thương mại hàng hải có ý nghĩa sống còn đối với cả Ấn Độ và ASEAN, do đó việc tuân thủ luật pháp quốc tế là yếu tố quan trọng để duy trì ổn định và an ninh khu vực.

Ông Jaishankar nhấn mạnh việc ASEAN và Ấn Độ chọn năm 2026 là Năm Hợp tác Hàng hải ASEAN-Ấn Độ là cơ hội để hai bên thúc đẩy hợp tác hướng tới một khu vực ổn định, an toàn và thịnh vượng hơn.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Ấn Độ, chương trình hợp tác giữa Ấn Độ và ASEAN hiện bao trùm nhiều lĩnh vực như thương mại và đầu tư, kết nối, di chuyển lao động và nhân tài, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh và phát triển bền vững.

Ông khẳng định chỉ thông qua hợp tác sâu rộng hơn, hai bên mới có thể giảm thiểu rủi ro, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tận dụng các cơ hội tăng trưởng mới.

Khẳng định cam kết lâu dài của New Delhi đối với ASEAN, Bộ trưởng Jaishankar nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN tiếp tục là nguyên tắc nền tảng trong Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ. Ông cũng cho rằng Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có nhiều điểm tương đồng với Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ, tạo cơ sở để hai bên thúc đẩy hợp tác trong khu vực.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sâu sắc, Ấn Độ và ASEAN với tổng dân số khoảng 2 tỷ người cần phối hợp chặt chẽ hơn nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Ấn Độ diễn ra trong khuôn khổ chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila, khi Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 với chủ đề "Cùng nhau định hướng tương lai"./.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định hợp tác ASEAN-Ấn Độ không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi bên mà còn góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.