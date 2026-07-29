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Cục diện chiến sự Nga-Ukraine ngày càng phức tạp khi Mỹ cấp phép cho Kiev sản xuất tên lửa Patriot

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý cấp phép để Kiev sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, trong bối cảnh hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng.

Viết Thành
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Cục diện chiến sự Nga-Ukraine ngày càng phức tạp khi Mỹ cấp phép cho Kiev sản xuất tên lửa Patriot
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Cục diện chiến sự Nga-Ukraine ngày càng phức tạp khi Mỹ cấp phép cho Kiev sản xuất tên lửa Patriot.

Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq họp khẩn.

Khẩn trương cứu hộ động đất trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Nhật Bản.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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