Môi trường

Tiệm trà sữa mới khai trương ở Lâm Đồng bốc cháy dữ dội

Khoảng 2h, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tiệm trà sữa KOS mới khai trương vài ngày tại số 145 Võ Văn Kiệt. Sau đó, đám cháy lan nhanh, thiêu rụi nhiều vật dụng trong tiệm.

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Tiệm trà sữa mới khai trương ở Lâm Đồng bốc cháy dữ dội
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Bản tin 60s ngày 29/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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(Vietnam+)
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