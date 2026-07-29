Bản tin 60s ngày 29/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:
Tiệm trà sữa mới khai trương ở Lâm Đồng bốc cháy dữ dội.
Hà Nội xuất hiện nhiều điểm ngập khi mưa lớn kéo dài từ sáng.
84 người nhập viện nghi ngộ độc bánh mì tại Lâm Đồng.
Cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2/9.
Đề nghị giám sát thời gian cầm lái của tài xế xe khách.
Mỹ chưa chấp thuận Israel đánh mục tiêu năng lượng Iran.
Mỹ và Iran tiến gần đột phá ngoại giao.
Quân đội Israel cảnh báo thiếu hụt tên lửa đánh chặn./.