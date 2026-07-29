Hà Nội khẩn trương tiêu thoát nước các điểm ngập úng

Ngày 29/7, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa từ 5h15 trên diện rộng.

Lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 6h30 cụ thể như sau: phường Hoàn Kiếm 47,3mm; phường Ba Đình 48,7mm; phường Hai Bà Trưng 29,2mm; phường Yên Sở 67,8mm; Phường Hà Đông 27,7mm; phường Cầu Giấy 35mm; phường Thanh Xuân 31,7mm; phường Phúc Lợi 41,6mm; phường Long Biên 47,8mm...

Trong trận mưa sáng 29/7, tại một số vị trí trên địa bàn thành phố xuất hiện hiện tượng nước tràn nhẹ lên mặt đường trong thời gian mưa lớn và rút hết ngay sau khi mưa ngớt.

Bên cạnh đó, một số điểm xảy ra úng ngập cục bộ, gồm: Cổ Linh, ngõ 42 Giang Văn Minh, Nguyễn Gia Bồng, Thụy Khuê…

Trước tình hình đó, Trung tâm đã yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các vị trí trọng yếu để kịp thời xử lý khi xảy ra đọng nước, úng ngập.

Trên toàn hệ thống, Trung tâm đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội vận hành các trạm bơm đầu mối, trạm bơm cục bộ phục vụ tiêu thoát nước.

Cụ thể: Trạm bơm Yên Sở vận hành 9/20 tổ máy; Trạm bơm Cổ Nhuế vận hành 2/4 máy; Trạm bơm Đồng Bông 1 vận hành 3/3 máy; Trạm bơm Cầu Ngà 1 vận hành 1/3 máy; Trạm bơm Cầu Ngà 3 vận hành 1/2 máy; Trạm bơm Đồng Tép vận hành 2/2 máy.

Các cửa phai trên hệ thống được vận hành theo quy trình, đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước và bảo đảm an toàn tại các khu vực thấp trũng.

Hiện, Trung tâm tiếp tục đôn đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội duy trì vận hành Trạm bơm Yên Sở và các trạm bơm hồ để hạ thấp mực nước trên hệ thống, bảo đảm khả năng ứng phó với các đợt mưa tiếp theo.

Ngoài hiện trường, ngay từ thời điểm 5h sáng, Trung tâm và Các đơn vị duy trì thoát nước đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành tối đa công suất các trạm bơm để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Đến 7h, trên địa bàn thành phố còn một số vị trí đang tiếp tục mưa to (Hoàng Mai, Yên Sở…) các lực lượng, phương tiện của Công ty Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước vẫn tiếp tục ứng trực vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy.

Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đồng thời yêu cầu các đơn vị duy trì thoát nước bố trí lực lượng bám sát hiện trường và sẽ cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới.

Đáng chú ý, theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, các công trình thuộc 3 dự án khẩn cấp và 1 dự án chống úng ngập cục bộ tại khu vực Đại lộ Thăng Long, Tây Hồ Tây, Ecohome-Đông Ngạc…; các công trình tăng cường năng lực chứa, điều tiết nước của 19 hồ điều hòa và 2 bể điều tiết tại chợ Hàng Da, hầm chui đường sắt Bắc Đuống đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận, trữ và điều tiết nước mưa, giảm tải cho hệ thống cống, hạ thấp mực nước trên hệ thống và cải thiện năng lực tiêu thoát nước tại các khu vực liên quan./.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ và cản trở giao thông nhiều nơi tại Hà Nội Mưa lớn diện rộng vào sáng 28/7 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đã khiến nhiều tuyến đường và khu vực trũng thấp tại Hà Nội ngập úng, giao thông đi lại khó khăn.