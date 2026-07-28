Việt Nam có thêm Vườn quốc gia thứ 37 vừa được thành lập tại tỉnh Đắk Lắk

Thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm ngày 28/7 cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 2366/QĐ-UBND về việc thành lập Vườn Quốc gia Ea Sô trên cơ sở chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Như vậy, tính đến nay Việt Nam hiện có 37 Vườn quốc gia.

Cụ thể, Vườn quốc gia Ea Sô nằm trên địa bàn xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk, với tổng diện tích tự nhiên 26.959,01 ha. Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 21.676,92 ha (chiếm 80,41% diện tích tự nhiên); phân khu phục hồi sinh thái 4.118,60 ha (chiếm 15,28% diện tích tự nhiên); phân khu dịch vụ, hành chính 1.163,49 ha (chiếm 4,31% diện tích tự nhiên).

Đối với vùng đệm của Vườn quốc gia Ea Sô gồm có 18 thôn, buôn nằm trên địa bàn 5 xã thuộc 2 tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, với tổng diện tích 18.229,06 ha.

Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Vườn Quốc gia Ea Sô có chức năng bảo tồn các giá trị tự nhiên, giá trị đa dạng sinh học, các loài động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm; bảo tồn các giá trị văn hóa và phát triển kinh tế-xã hội bền vững; góp phần bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ quốc phòng, an ninh, phát triển du lịch và phát triển bền vững ở các địa phương thuộc vùng đệm, hướng tới quản lý rừng bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.

Đồng thời, Vườn Quốc gia Ea Sô có chức năng bảo tồn và phát triển giá trị đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng đặc trưng, các giống, loài động, thực vật rừng quý, hiếm, đặc hữu, loài ưu tiên bảo vệ; bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng tự nhiên; khoanh nuôi tái sinh, phục hồi rừng; làm giàu rừng tự nhiên; phát triển các loài cây bản địa, đặc hữu, quý, hiếm và nâng cao độ che phủ rừng gắn với phát triển tài nguyên sinh học bền vững.

Vườn Quốc gia Ea Sô tăng cường chức năng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ môi trường, điều tiết nguồn nước phục vụ thủy lợi; giảm thiểu xói mòn, lũ lụt; bảo vệ môi trường sinh thái, cung cấp ổn định nguồn nước cho sản xuất và đời sống vùng hạ du; tăng cường nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức của cộng đồng và các bên liên quan về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong vùng đệm...

Vườn Quốc gia Ea Sô là nơi còn bảo tồn nguyên vẹn sinh cảnh tự nhiên độc đáo của hệ sinh thái rừng nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa đại ngàn Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ và được đánh giá là “viên ngọc” quý trong hệ sinh cảnh rừng nhiệt đới thường xanh xen kẽ những thảm cỏ rộng lớn và ẩm ướt quanh năm hiếm có ở Việt Nam và cả Đông Nam Á.

Vườn quốc gia Ea Sô có tổng diện tích tự nhiên 26.959,01 ha. (Ảnh: TTXVN phát)

Hệ sinh cảnh trên là điều kiện lý tưởng để cho các loại thú móng guốc sinh tồn và phát triển, nhất là bò rừng, bò tót lông xám quý hiếm trên thế giới hiện nay. Tại đây ghi nhận 789 loài thực vật có mạch thuộc 494 chi, 148 họ, 3 ngành, trong đó có 22 loài thuộc danh sách nguy cấp của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế năm 2025; 23 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam năm 2024.

Đối với thú, có ít nhất 30 loài thú thuộc 15 họ và 6 bộ, trong đó nhóm đa số là bộ linh trưởng gồm 6 loài, bộ ăn thịt có 8 loài, bộ guốc chẵn và bộ gặm nhấm có 7 loài. Trong số này, có 12 loài nằm trong danh sách nguy cấp và 21 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam năm 2024, đặc biệt có 5 loài cực kỳ nguy cấp là voọc bạc Trường Sơn, tê tê Java, cầy giông sọc, cheo cheo lưng bạc, bò rừng…

Bên cạnh đó, do địa hình vùng rừng Ea Sô bị chia cắt mạnh trong suốt quá trình kiến tạo địa chất hàng triệu năm, nên đã hình thành vô số thác, ghềnh, vách đá hiểm trở, tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ hiếm có trên cao nguyên Đắk Lắk./.

Vì sao Bộ Nông nghiệp và Môi trường muốn quản lý 4 vườn quốc gia liên tỉnh? Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bộ tiếp tục quản lý thống nhất, ổn định đối với các Vườn quốc gia Cúc Phương, Tam Đảo, Bạch Mã và Yok Đôn như hiện nay.