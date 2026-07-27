Hơn 7.150 tỷ đồng triển khai 9 dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định đầu tư thực hiện và hoàn thành 9 dự án chống ngập trong năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 7.150 tỷ đồng, trong đó khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) có 4 dự án, địa bàn Bình Dương (cũ) triển khai 4 dự án và 1 dự án tại địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu (trước đây).

Các dự án này cũng đồng thời nhằm giải quyết 3/50 vị trí ngập nước từ 30cm trở lên, thời gian ngập quá 30 phút trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Kế hoạch thoát nước, chống ngập năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, thành phố tập trung các giải pháp công trình, phi công trình, công tác thủy lợi, giải pháp cơ chế chính sách và truyền thông-giáo dục, nhằm giải quyết các vị trí ngập nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; hoàn chỉnh, cải tạo các trục tiêu thoát nước chính, kết hợp với chỉnh trang và di dời nhà ở ven và trên sông kênh rạch. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, sự hiểu biết và đồng thuận của cộng đồng để bảo vệ hệ thống thoát nước của thành phố.

Đối với các giải pháp công trình, thành phố đầu tư thực hiện và hoàn thành 9 dự án, góp phần giải quyết tình trạng ngập ở 3 điểm ngập nặng. Trong số này, 4 dự án trên địa bàn Bình Dương (trước đây) chiếm phần lớn vốn đầu tư, với tổng cộng 5.437 tỷ đồng. Bao gồm dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.748; dự án Xây dựng hệ thống thoát nước ĐT.744 (đoạn qua xã An Tây, xã Phú An, thị xã Bến Cát cũ); dự án thoát nước Dĩ An và Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp; dự án Xây dựng tường kè gia cố bờ sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Thổ Ngữ đến rạch Bảy Tra).

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) có 4 dự án được triển khai với tổng mức đầu tư trên 1.347 tỷ đồng, giải quyết 2 vị trí ngập (đường Phan Văn Hớn và đường Bình Quới-khu vực Thanh Đa, Bình Thạnh).

Trong năm 2026 hoàn thành các dự án: Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa-đoạn 2 (sông Sài Gòn-khu vực khách sạn Sài Gòn Domaine); Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa-đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa); Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa-đoạn 4 (sông Sài Gòn-khu vực biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La san Mai Thôn); Nạo vét các tuyến rạch thoát nước khu vực chợ Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức (trước đây).

Thành phố cũng đặt mục tiêu giải quyết vị trí ngập nặng trên Quốc lộ 51 (khu vực Quốc lộ 51 giao với đường Huỳnh Thúc Kháng) khi hoàn thành dự án Tuyến thoát nước chính dọc Quốc lộ 51 đoạn qua thị xã Phú Mỹ (cũ), có tổng mức đầu tư hơn 366 tỷ đồng.

Để nâng cao năng lực thoát nước, chống ngập trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan và các chủ đầu tư trong năm 2026 hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục công trình thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), còn gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.

Cùng với đó triển khai các công trình nhằm khép kín, phát huy hiệu quả kiểm soát triều, chống ngập của dự án Giải quyết ngập do triều (giai đoạn 1) đảm bảo phòng, chống triều cường, ngập úng, bảo vệ an toàn cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trước hợp nhất.

Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý, cần sớm hoàn thiện các đoạn đê bao xung yếu tại Quận 7, Nhà Bè và Thủ Đức (trước sáp nhập), nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của triều cường và nước biển dâng./.

Mưa lớn đúng giờ tan tầm, nhiều tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh ngập cục bộ Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương phường Tân Hưng; Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây, hay khu vực phường Bình Quới... xuất hiện tình trạng ngập nước.