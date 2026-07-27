Tài Lộc bình phục "thần tốc", Đình Bắc sẽ phải "hy sinh" vì bộ ba gốc Brazil?

Tin vui đã đến với đội tuyển Việt Nam khi Tài Lộc đã trở lại tập luyện bình thường sau khi bình phục chấn thương bắp chân. Trước đó, cầu thủ này không được đăng ký thi đấu ở trận gặp Timor Leste.

Chiến thắng đậm ở lượt trận đầu giúp đội tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm và hiệu số +7, xếp trên Singapore (+1). Trong khi đó, Indonesia chưa thi đấu, còn Campuchia và Timor Leste lần lượt đứng ở hai vị trí cuối bảng.

Sau chiến thắng ấn tượng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31/7. Sự trở lại của Tài Lộc sẽ mang tới cơn đau đầu "dễ chịu" với huấn luyện viên Kim Sang-sik trong việc lựa chọn nhân sự cho hàng công./.