Lũ lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ khiến 62 người thiệt mạng

Theo Thủ hiến bang Assam, Himanta Biswa Sarma, hơn 1,1 triệu người dân đang bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt nghiêm trọng đang lan rộng đến 25 huyện của bang này, với hơn 2.100 làng mạc bị ngập lụt.

Ít nhất 62 người đã thiệt mạng và 8 người khác mất tích trong trận lũ lụt đang diễn ra ở bang Assam, phía Đông bắc Ấn Độ.

Theo Thủ hiến bang Assam, Himanta Biswa Sarma, hơn 1,1 triệu người dân đang bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt nghiêm trọng đang lan rộng đến 25 huyện của bang này, với hơn 2.100 làng mạc bị ngập lụt./.

Lũ lụt đe dọa nhiều khu vực tại Trung Quốc và Ấn Độ Mực nước tại 10 con sông ở Trung Quốc đã vượt ngưỡng cảnh báo, trong khi đó giới chức Ấn Độ cho biết lũ lụt kéo dài đã ảnh hưởng đến hơn 362.000 người và khiến 11 người thiệt mạng.