Đời sống
Phong cách Sức khỏe Làm đẹp Ẩm thực Anh hùng nhỏ

Lũ lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ khiến 62 người thiệt mạng

Theo Thủ hiến bang Assam, Himanta Biswa Sarma, hơn 1,1 triệu người dân đang bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt nghiêm trọng đang lan rộng đến 25 huyện của bang này, với hơn 2.100 làng mạc bị ngập lụt.

Theo dõi VietnamPlus

Ít nhất 62 người đã thiệt mạng và 8 người khác mất tích trong trận lũ lụt đang diễn ra ở bang Assam, phía Đông bắc Ấn Độ.

Theo Thủ hiến bang Assam, Himanta Biswa Sarma, hơn 1,1 triệu người dân đang bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt nghiêm trọng đang lan rộng đến 25 huyện của bang này, với hơn 2.100 làng mạc bị ngập lụt./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lũ lụt #Ngập lụt #Ấn Độ Ấn Độ