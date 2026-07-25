Huế được vinh danh điểm đến ẩm thực truyền thống độc đáo nhất châu Á

Với di sản ẩm thực cung đình - dấu ấn kết tinh chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của vùng đất cố đô, thành phố Huế vừa được nền tảng du lịch trực tuyến Agoda đưa vào danh sách những điểm đến ẩm thực truyền thống độc đáo nhất của châu Á.

Theo Agoda, ẩm thực luôn là một trong những động lực quan trọng thôi thúc du khách khám phá điểm đến mới. Thông qua việc giới thiệu những “viên ngọc ẩn” của châu Á, Agoda mong muốn đưa du khách đến gần hơn với những vùng đất giàu giá trị văn hóa, nơi mỗi món ăn đều kể câu chuyện về lịch sử, di sản và sức sáng tạo của người dân bản địa.

Huế được đánh giá là điểm đến nổi bật nhờ nền ẩm thực cung đình đặc sắc, phản ánh những giá trị lịch sử và văn hóa của vùng đất từng là kinh đô của triều Nguyễn.

Ẩm thực Huế nổi tiếng bởi hương vị tinh tế, tao nhã, sự cầu kỳ, tinh xảo trong chế biến và trình bày. Những món ăn như bún bò Huế, bánh bèo, bánh khoái, bánh bột lọc không chỉ lưu giữ bản sắc của mảnh đất cố đô mà còn thể hiện nét đẹp độc đáo của nghệ thuật ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Ẩm thực Huế. (Nguồn: TTXVN)

Việc Huế góp mặt trong danh sách những điểm đến ẩm thực truyền thống tiêu biểu của châu Á tiếp tục khẳng định sức hút của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Đây cũng là minh chứng cho thấy xu hướng ngày càng nhiều du khách quốc tế lựa chọn Việt Nam không chỉ để khám phá cảnh quan, di sản mà còn để cảm nhận chiều sâu văn hóa thông qua những trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Đây không phải là lần đầu tiên ẩm thực Huế được quốc tế vinh danh.

Năm 2023, trang web Taste Atlas chuyên về ẩm thực nổi tiếng thế giới đã công bố danh sách "Những thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới 2023 - Best Food Cities in the World" nhằm vinh danh nền ẩm thực địa phương của các điểm đến.

Thành phố Huế vinh dự được đánh giá xếp hạng thứ 28 trong 100 các thành phố có các món ăn ngon trên thế giới.

Ẩm thực Huế có đến 1.700 trong tổng số 3.000 món ăn ở Việt Nam được ghi trong Hội điển của nhà Nguyễn; chia làm 3 loại: ẩm thực dân gian, ẩm thực cung đình và ẩm thực chay.

Các món ăn được chế biến hấp dẫn, khéo léo, coi trọng phần chất hơn lượng, cùng với nghệ thuật bày biện đẹp mắt và nghệ thuật thưởng thức tinh tế.

Đối với ngành du lịch, ẩm thực là loại hình du lịch có sức hút rất lớn đối với du khách hiện nay. Trên thực tế, nhiều du khách chọn Huế là điểm đến du lịch xuất phát từ động cơ khám phá ẩm thực Huế.

Ngoài trải nghiệm cơm cung đình, tiệc cung đình, các món chay, du khách còn muốn khám phá ẩm thực truyền thống, như bún bò Huế, cơm hến, bánh canh, nem lụi, bánh khoái, các loại bánh Huế, và các loại chè do người dân Huế trực tiếp chế biến để có những trải nghiệm đích thực về các sản phẩm “nguyên bản” của Huế.

Người Huế sành điệu trong ăn uống, không chỉ trong khâu chọn nguyên vật liệu mà còn cầu kỳ từ việc nêm nấu chế biến cho đến cách bày biện trang trí, cứ như mỗi món ăn được nâng lên hàng một tác phẩm nghệ thuật.

Có thể nói, người Huế đến với ẩm thực không theo cái nghĩa sinh học giản đơn, mà thưởng thức bằng cả khứu giác, thị giác và cả… thính giác. Nói như nhà văn Nguyễn Tuân lúc sinh thời, người Huế thích ăn bằng mắt. Nhưng dù huy động toàn bộ giác quan cho việc hấp thụ dinh dưỡng, người Huế cũng chỉ cốt “ăn lấy hương lấy hoa”, như họ thường tự nói về mình.

Du khách thưởng thức đặc sản bánh Huế trong Tuần lễ ẩm thực truyền thống Huế 2024. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Sự thanh thản ấy có thể nhận biết trên những chiếc bánh bèo nhỏ xíu như chực tan ngay đầu lưỡi, những lá bánh nậm mỏng tang cánh chuồn, tô bánh canh Nam Phổ bày biện như bức tranh nhiều màu sắc, chén chè bắp Cồn Hến mát lịm mà hương thơm theo vào tận giấc mơ…

Những món ăn Huế dù là cao lương mỹ vị hay dân dã đơn sơ, đều làm cho ai đó một lần nếm qua phải xuýt xoa khen ngon đến mức “ngậm mà nghe” để rồi lưu luyến mãi cái hương vị khó quên ấy. Dường như qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ, món ăn đã được thổi vào cái hồn và chút gì đó tâm linh của Huế.

Huế đặc biệt còn lưu giữ trên 1000 món ăn nấu theo lối Huế, có cả những món ăn ngự thiện của các vua triều Nguyễn. Bảng thực đơn ngự thiện có trên vài chục món thuộc loại cao lương mỹ vị, được chuẩn bị và tổ chức rất công phu, tỉ mỉ, cầu kỳ.

Các món ăn dân dã rất phổ biến trong quần chúng với bảng thực đơn phong phú hàng trăm món được các bà nội trợ Huế chế biến khéo léo, thông minh với kỹ thuật nấu nướng giỏi giang, hương vị quyến rũ, màu sắc hấp dẫn, coi trọng phần chất hơn lượng; nghệ thuật bày biện các món ăn rất đẹp mắt, nghệ thuật thưởng thức tinh tế.

Ngoài ra, nếu ai đã từng thưởng thức một bữa cơm chay Huế (các món ăn được chế biến từ các loại thực vật), chắc chắn sẽ không bao giờ quên được hương vị tinh khiết tuyệt vời của những món ăn Huế./.

Quảng bá thương hiệu bún bò Huế trong chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 Điểm nhấn của chương trình là hoạt động xác lập kỷ lục “Sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm”, góp phần tôn vinh ẩm thực Huế.