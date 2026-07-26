Mỹ: Tòa phúc thẩm liên bang bác yêu cầu về siết chặt quy định bỏ phiếu qua thư

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 25/7, một tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã bác yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc tạm thời cho phép thực thi một số nội dung trong sắc lệnh hành pháp siết chặt các quy định đối với hình thức bỏ phiếu qua thư, trong khi quá trình kháng cáo vẫn đang được xem xét.

Theo phán quyết với tỷ lệ 2-1, Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 1 giữ nguyên quyết định của tòa án cấp dưới ban hành hồi tháng 6, theo đó tạm đình chỉ việc thực thi các nội dung liên quan của sắc lệnh tại 23 bang do đảng Dân chủ lãnh đạo và Đặc khu Columbia cho đến sau cuộc bầu cử liên bang.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ lập luận rằng vụ kiện được khởi xướng quá sớm do các cơ quan liên bang chưa hoàn tất việc xây dựng các chính sách để triển khai sắc lệnh. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng các bang nguyên đơn đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và cần có sự rõ ràng về các quy định pháp lý, do đó không thể trì hoãn việc xem xét vụ việc.

Sắc lệnh hành pháp, do Tổng thống Trump ký hồi tháng 3, yêu cầu Bộ An ninh Nội địa xây dựng cơ sở dữ liệu về cử tri đủ điều kiện, Bưu điện Mỹ (USPS) ban hành các tiêu chuẩn mới đối với phiếu bầu qua thư, đồng thời chỉ đạo Bộ Tư pháp tăng cường điều tra các trường hợp bị nghi vi phạm quy định bầu cử.

Liên minh 23 bang và Đặc khu Columbia, do các bang California, Massachusetts, Nevada và Washington dẫn đầu, cho rằng Hiến pháp Mỹ trao cho các bang quyền chủ yếu trong việc tổ chức bầu cử liên bang và Tổng thống đã vượt quá thẩm quyền khi chỉ đạo các cơ quan liên bang áp đặt các quy định mới.

Phán quyết mới không giải quyết dứt điểm vụ kiện nhưng đồng nghĩa với việc lệnh đình chỉ của tòa cấp dưới tiếp tục có hiệu lực trong thời gian kháng cáo. Theo các tài liệu tố tụng, Bộ Tư pháp có thể đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ xem xét khẩn cấp vụ việc.

Giới quan sát nhận định phán quyết này là một trở ngại pháp lý đối với nỗ lực cải cách bầu cử của chính quyền Tổng thống Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Vụ kiện cũng được đánh giá có thể tạo ra một tiền lệ quan trọng về phạm vi thẩm quyền của Tổng thống và chính phủ liên bang trong việc ban hành các quy định liên quan đến tổ chức bầu cử, lĩnh vực vốn chủ yếu thuộc thẩm quyền của các bang./.

Mỹ: Đảng Dân chủ khởi kiện Tổng thống Trump can thiệp hệ thống bỏ phiếu qua thư Đảng Dân chủ Mỹ khởi kiện Tổng thống Trump vì sắc lệnh hạn chế bỏ phiếu qua đường bưu điện, bảo vệ quyền bầu cử và phản đối sự can thiệp của liên bang.