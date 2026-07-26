Chính trị

Cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 297/2026/NĐ-CP ngày 24/7/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. 

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Bộ Dân tộc và Tôn giáo là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: công tác dân tộc; tín ngưỡng, tôn giáo và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Dân tộc và Tôn giáo có 12 đơn vị: 1. Vụ Kế hoạch-Tài chính; 2. Vụ Tổ chức cán bộ; 3. Vụ Pháp chế; 4. Vụ Hợp tác quốc tế; 5. Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo; 6. Văn phòng; 7. Ban Tôn giáo Chính phủ; 8. Cục Chiến lược và Chính sách dân tộc; 9. Trung tâm Chuyển đổi số; 10. Học viện Dân tộc và Tôn giáo; 11. Báo VietNamNet; 12. Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bộ Dân tộc và Tôn giáo #công tác dân tộc #Báo VietNamNet
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