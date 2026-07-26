Hội nghị Trung ương 3: Lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (diễn ra từ ngày 20-24/7/2026) đã thảo luận, quyết định nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng Đảng, hoàn thiện hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Những định hướng, quyết sách lớn của Trung ương, nhất là quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, lấy hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Hội đồng Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thành phố Đồng Nai, Phó Chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai, Giám đốc Công ty Thuế kế toán Luật Việt Á và Công ty Nai House cho rằng chương trình nghị sự của Hội nghị Trung ương ba khóa XIV, đặc biệt là phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, cụ thể hóa đường lối và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo ông Tuấn, thời gian qua, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị đã tạo ra những chuyển biến rõ nét.

Từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị hiện đại kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, lấy phục vụ người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm, chính quyền các cấp ngày càng nâng cao tính minh bạch, hiệu quả, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân.

Tại Hội nghị lần thứ ba, Trung ương quyết định ban hành Nghị quyết, xác định đây là vấn đề rất lớn, rất mới, chưa có tiền lệ, có ý nghĩa định hình mô hình phát triển quốc gia đến năm 2045 và xa hơn.

Nghị quyết không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng mà còn xác lập mô hình phát triển tổng thể; cụ thể hóa đường lối, khát vọng phát triển đất nước, lấy nhân dân và con người làm mục tiêu cao nhất.

Ông Tuấn đánh giá việc Trung ương xác định lấy nhân dân và con người làm mục tiêu cao nhất có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng mô hình phát triển đất nước. Các chủ trương, chính sách không chỉ hướng tới tăng trưởng kinh tế mà còn phải bảo đảm nâng cao chất lượng cuộc sống, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Hội đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thành phố Đồng Nai, Phó Chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai, Giám đốc Công ty Thuế kế toán Luật Việt Á và công ty Nai House. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, một nền hành chính hướng đến mục tiêu cốt lõi là lấy người dân làm trung tâm, nâng cao hiệu lực bộ máy, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách, đưa chính quyền gần dân hơn và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Trong bối cảnh sắp xếp bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông Tuấn cho rằng đã có sự thay đổi căn bản với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chuyển từ tư duy "quản lý" sang "hành động, hỗ trợ và đồng hành," với ba đặc điểm cốt lõi là gần dân, minh bạch và hiệu quả.

Cùng với đó, chuyển đổi số đang trở thành công cụ quan trọng giúp chính quyền nâng cao chất lượng quản trị, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, cán bộ Công ty Taekwang Vina, cho biết những chuyển biến trong chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương thời gian qua đã tác động trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính và chăm lo quyền lợi người lao động.

“Mỗi người dân đều cảm nhận rõ sự thay đổi từ phong cách phục vụ đến việc thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan công quyền. Nếu trước đây để cấp đổi giấy phép lái xe, người dân phải đi lại nhiều lần thì nay nhiều thủ tục có thể thực hiện trực tuyến ngay tại nhà, tiết kiệm thời gian, công sức," bà Tâm chia sẻ.

Theo bà Tâm, đối với lao động trong doanh nghiệp, các chính sách về tiền lương, quyền lợi người lao động ngày càng được quan tâm, triển khai công khai, minh bạch. Điều này góp phần hạn chế tranh chấp lao động, tạo sự tin tưởng để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Những ý kiến từ cơ sở cho thấy sự kỳ vọng của cán bộ, doanh nghiệp và người lao động đối với các quyết sách lớn được Trung ương đề ra. Khi các chủ trương tiếp tục được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo, sẽ tạo động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới./.

Thông báo Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TW thống nhất cao nhiều chủ trương, chính sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước.