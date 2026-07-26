"Giữ trọn lời thề" - Khúc tri ân những người giữ bình yên cho Tổ quốc

Tối 25/7, tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang, Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật “Giữ trọn lời thề.”

Đây là chương trình kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026) và tôn vinh những chiến công của lực lượng Công an Nhân dân gắn với An ninh khu 9.

Tham dự chương trình có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng; lãnh đạo tỉnh An Giang và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang cùng đông đảo nhân dân.

Chương trình được xây dựng công phu đan xen hài hòa giữa âm nhạc, hoạt cảnh múa, phóng sự thực tế và giao lưu nhân chứng lịch sử; những câu chuyện xúc động ít ai biết tới được đan cài bằng ngôn ngữ chính luận và nghệ thuật giàu cảm xúc.

Hoạt cảnh chiến đấu của quân và dân vùng U Minh Thượng được thể hiện tại chương trình chính luận nghệ thuật "Giữ trọn lời thề". (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Nội dung chương trình tái hiện không gian chiến khu anh hùng, "Làng rừng - Căn cứ lòng dân" và những chiến công, hy sinh thầm lặng nhưng oanh liệt của lực lượng An ninh khu 9; khắc họa nhịp sống mới, sự vươn mình bứt phá của Đồng bằng sông Cửu Long với hai cực tăng trưởng chiến lược An Giang và Cà Mau; tôn vinh lực lượng an ninh cơ sở luôn bám dân, giữ vững an ninh trật tự để xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 36 phần quà tri ân thân nhân, đại diện các gia đình thương binh, liệt sỹ Công an Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân liệt sỹ được thu nhận mẫu ADN xác định danh tính hài cốt.

Ban tổ chức trao tặng 36 phần quà tri ân thân nhân, đại diện các gia đình thương binh, liệt sỹ Công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân liệt sỹ được thu nhận mẫu ADN xác định danh tính hài cốt. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Trước đó, chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Công an Trung ương do Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo tỉnh An Giang đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Ban An ninh khu 9; Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công với cách mạng tỉnh An Giang; Đình thần Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Ban An ninh khu 9, Thượng tướng Lê Văn Tuyến ghi sổ lưu niệm “mãi mãi khắc ghi và biết ơn công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Nguyện không ngừng học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy 6 điều Bác Hồ dạy làm chuẩn mực tu dưỡng, rèn luyện, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời Người mong muốn.”

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn cũng đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, người có công đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; quyết tâm, chung sức, đồng lòng, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bồi (có chồng và con gái là liệt sỹ) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Liễu (có chồng và con trai là liệt sỹ), tại phường Rạch Giá, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe của hai Mẹ; đồng thời bày tỏ mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung tay góp sức vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp./.

"Lời hứa với Mẹ" - lan tỏa đạo lý tri ân các Anh hùng liệt sỹ Thông qua những câu chuyện chân thực, các phóng sự và các trường đoạn nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình khắc họa hành trình đưa những người con chưa trở về với gia đình và tên tuổi của mình.