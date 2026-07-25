Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), tối 25/7, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra các hoạt động dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

Hà Nội ứng dụng công nghệ hiện đại phục dựng di ảnh liệt sỹ

Tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ. Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết; đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; đông đảo gia đình chính sách và đoàn viên, thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ Thủ đô.

Trước anh linh của các Anh hùng liệt sỹ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng toàn thể đại biểu, thân nhân các gia đình chính sách và các đoàn viên, thanh niên dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự cống hiến và hy sinh của các thế hệ cha anh.

Tiếp đó, toàn thể đại biểu và 1.800 đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và thắp những ngọn nến tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Lễ thắp nến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố luôn xác định chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên.

Phát huy vai trò là trung tâm hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tri ân như: tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà; chăm sóc, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ; hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa; tư vấn sức khỏe, khám bệnh, tặng thuốc miễn phí; tổ chức lễ dâng hương, lễ thắp nến tri ân đồng loạt tại 126 xã, phường; phục dựng di ảnh liệt sỹ và nhiều hoạt động thiết thực khác.

“Bằng tất cả lòng biết ơn vô hạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công; đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc,” bà Bùi Huyền Mai khẳng định.

Thay mặt tuổi trẻ Thủ đô, anh Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh, tuổi trẻ Thủ đô hôm nay luôn khắc ghi công ơn của các Anh hùng liệt sỹ, các bậc lão thành cách mạng. Với lòng biết ơn vô hạn, với tinh thần "Ba sẵn sàng" năm xưa, tuổi trẻ Thủ đô nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc; xung kích, tiên phong, không ngừng học tập, rèn luyện, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và sự bình yên của Thủ đô, của đất nước; phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, lao động sản xuất, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Thanh niên Thủ đô thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tại buổi lễ, 130 di ảnh phục dựng cùng 130 phần quà đã được Ban tổ chức trao tặng đại diện các gia đình, thân nhân liệt sỹ. Từ những kết quả đạt được, Thành đoàn Hà Nội đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai Dự án “Phục dựng di ảnh liệt sỹ,” ứng dụng công nghệ hiện đại để phục dựng 210 di ảnh đã phai màu theo thời gian; đồng thời, gửi tặng 210 phần quà ý nghĩa tới các gia đình, thân nhân liệt sỹ trên địa bàn thành phố.

Theo Thành đoàn Hà Nội, dự án này được thực hiện từ tháng 5/2024 với mục tiêu phục dựng toàn bộ ảnh do thân nhân liệt sỹ trên địa bàn Hà Nội đăng ký. Dự án ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), với sự hỗ trợ về thiết bị, phần cứng của Qualcomm và Hyratek. Dự kiến sẽ có khoảng 3.000-5.000 di ảnh liệt sỹ được phục dựng.

Tiếp nối Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ, nhiều hoạt động tri ân sẽ tiếp tục được Thành đoàn Hà Nội triển khai trong tháng 7: thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng; tổ chức “Bữa cơm tri ân”; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; thực hiện dự án “Tô màu ký ức” và “Bản đồ số” các đài tưởng niệm trên địa bàn và hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.”

Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực, tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn," "đền ơn đáp nghĩa," góp phần bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn, khơi dậy sự chung tay của toàn xã hội trong công tác chăm lo người có công với cách mạng, tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo)

Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Đặc khu Côn Đảo, nơi yên nghỉ của hàng nghìn chiến sỹ cách mạng kiên trung đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Dự lễ thắp nến tri ân có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước hợp nhất); cùng các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu tù chính trị tiêu biểu, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng và cán bộ, nhân dân Đặc khu Côn Đảo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, với truyền thống "uống nước nhớ nguồn," Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt chính sách ưu đãi, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ bằng nhiều việc làm thiết thực.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thành kính tưởng nhớ, tri ân cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Các hoạt động nổi bật bao gồm xây dựng Quỹ "đền ơn đáp nghĩa", nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thân nhân liệt sỹ và quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin với quyết tâm cao nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần cùng cả nước phát triển nhanh và bền vững.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, với lòng biết ơn sâu sắc, anh Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện thế hệ trẻ cho biết, tuổi trẻ Thành phố nguyện tiếp nối truyền thống bằng những việc làm thiết thực. Lực lượng thanh niên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; sưu tầm, số hóa tư liệu; ứng dụng công nghệ trong phục dựng di ảnh, hỗ trợ xác định danh tính liệt sỹ; đồng thời tích cực thực hiện công tác "đền ơn đáp nghĩa" và các hoạt động chăm sóc địa chỉ đỏ.

Trong không khí lắng đọng, trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, thắp nến tri ân tại phần mộ các nhà yêu nước, nhà cách mạng, Anh hùng liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Cùng ngày, tại sân vận động 30/4, Đặc khu Côn Đảo, đã diễn ra Chương trình nghệ thuật tri ân Anh hùng liệt sỹ với chủ đề "Ánh sao Tổ quốc," do Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố phối hợp Ủy ban Nhân dân Đặc khu Côn Đảo thực hiện.

Chương trình gồm 3 chương: "Đất nước trọn niềm vui", "Côn Đảo linh thiêng" và "Đảo xanh bừng sáng," với ngôn ngữ âm nhạc, múa và sân khấu hóa, cùng sự tham gia của các nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng đã tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc và cách mạng Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp hòa bình, bồi đắp truyền thống tri ân, lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tri ân người có công tại Côn Đảo Chiều 25/7, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã thăm các cựu tù chính trị, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng tại Đặc khu Côn Đảo.