NSND Đỗ Quốc Hưng được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 25/07/2026, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định Công nhận chức vụ Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đối với TS, NSND Đỗ Quốc Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên Giám đốc, Phó Bí thư Đảng uỷ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh cho NSND Đỗ Quốc Hưng.

NSND Đỗ Quốc Hưng sinh năm 1970 tại Đông Anh (Hà Nội), bước chân vào Nhạc viện Hà Nội – tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - từ năm 1991. Từ bậc trung cấp đến đại học, sau đại học và rồi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ âm nhạc tại chính ngôi trường này, ông đã dành trọn hơn 3 thập kỷ học tập, giảng dạy, biểu diễn và cống hiến cho cái nôi đào tạo âm nhạc lớn nhất cả nước.

Là một trong những giọng nam trầm (bass) hàng đầu Việt Nam, NSND Đỗ Quốc Hưng từng giành giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng - nhạc kịch toàn quốc năm 2000, nhận Cúp Vàng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2004 và có nhiều trải nghiệm biểu diễn quốc tế tại Đức, Triều Tiên, Nga… Ông từng được mời làm việc tại Nhà hát Opera Hannover (Đức) sau khi tập huấn và biểu diễn tại đây vào năm 1998, nhưng đã lựa chọn quay về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

Không chỉ dừng lại ở biểu diễn, NSND Đỗ Quốc Hưng còn đặc biệt quan tâm đến nghiên cứu khoa học. Cuốn sách “Đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam” - được xuất bản từ luận án tiến sĩ của ông - là một trong những tài liệu học thuật quý hiếm trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Trước khi trở thành Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, NSND Đỗ Quốc Hưng từng đảm nhiệm cương vị Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam./.