Hình thành chuỗi sản phẩm du lịch tại “Địa đạo Kỳ Anh-Bãi sậy sông Đầm”

Tối 24/7, Uỷ ban Nhân dân phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng khai mạc Lễ hội văn hóa-du lịch “Địa đạo Kỳ Anh-Bãi sậy sông Đầm” năm 2026 với chủ đề “Địa đạo Kỳ Anh-Bản hùng ca trong lòng đất.”

Chương trình gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc nhằm quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái đặc sắc, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường.

Lễ hội gồm các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao và trải nghiệm đặc sắc gồm: chương trình khai mạc và nghệ thuật chủ đề “Địa đạo Kỳ Anh-Bản hùng ca trong lòng đất,” khai hội đình làng Thạch Tân và đình làng Vĩnh Bình, tái diễn trang phục bộ đội hành quân về làng, lễ thả cá, tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Đầm, hội thi dân vũ cộng đồng.

Cùng với đó là chương trình giao lưu và biểu diễn hô hát Bài chòi, thả hoa đăng “Sáng tỏa dòng sông Đầm,” không gian trưng bày ảnh nghệ thuật, không gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, không gian trải nghiệm nghề dệt chiếu cói Thạch Tân, không gian ẩm thực địa phương, tour trải nghiệm Di tích lịch sử quốc gia Địa đạo Kỳ Anh-Bãi sậy sông Đầm và chèo thuyền Kayak trên sông Đầm.

Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch thành phố Đà Nẵng Phan Xuân Thanh chia sẻ, Di tích lịch sử Địa đạo Kỳ Anh-Bãi sậy Sông Đầm nằm trong không gian kết nối của “Con đường di sản miền Trung,” gắn với trục Huế-Đà Nẵng-Hội An-Mỹ Sơn và các tuyến du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái của vùng. Những điểm đến này liên kết thuận lợi với các điểm đến như Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, biển Tam Thanh, không gian du lịch cộng đồng ven biển và hệ thống di sản văn hóa, lịch sử của thành phố Đà Nẵng.

Chuỗi sản phẩm du lịch tại Địa đạo Kỳ Anh-Bãi sậy sông Đầm góp phần tôn vinh, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của quê hương, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Bàn Thạch đến với bạn bè, du khách. Địa phương từng bước xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa, bổ sung vào chuỗi sản phẩm du lịch của Đà Nẵng sau khi được mở rộng không gian phát triển

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường Bàn Thạch Dương Văn Tuấn thông tin, Địa đạo Kỳ Anh là một công trình lịch sử cách mạng tiêu biểu của Đà Nẵng, được xây dựng trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.

Di tích hiện nằm tại khối phố Thạch Tân, phường Bàn Thạch, được đánh giá là một trong những hệ thống địa đạo tiêu biểu của miền Trung. Đây chính là hệ thống giao thông ngầm dài 3km được đào thủ công, nổi tiếng là "địa đạo trong lòng dân" với các hầm bí mật, công binh, khu vực quân y được xây dựng ngay dưới nền nhà ở và đình làng.

Giá trị nổi bật của di tích lịch sử quốc gia Địa đạo Kỳ Anh là minh chứng sinh động cho kỹ thuật đào, gia cố, thông hơi, thoát nước và ngụy trang công trình ngầm trong điều kiện địa tầng cát ven biển. Đây là căn cứ ngầm để ẩn náu, chỉ huy, cứu thương, vận chuyển, cất giấu vũ khí, lương thực và bảo toàn lực lượng cách mạng.

Bãi sậy sông Đầm là đầm nước ngọt tự nhiên rộng khoảng 180ha, với hệ sinh thái hoang sơ, đa dạng gần 300 loài động thực vật, từng là căn cứ địa cách mạng trong lịch sử./.

Ký ức về Xuân kháng chiến bên địa đạo Kỳ Anh ở thành phố Đà Nẵng Ký ức về những mùa Xuân bên địa đạo Kỳ Anh luôn được người dân nơi đây nhắc nhở, tự hào và lan tỏa tinh thần cách mạng của quê hương “trung dũng, kiên cường, trận đầu đánh Mỹ” đến các du khách.

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