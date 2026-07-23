Tưng bùng khai mạc Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026

Tối 23/7, tại Công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 - Enjoy Danang Festival 2026, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và giải trí diễn ra từ ngày 22-26/7 tại các khu vực ven biển và điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết năm 2026 tiếp tục ghi nhận sự khởi sắc của du lịch Đà Nẵng với nhiều sự kiện, lễ hội được tổ chức xuyên suốt trong năm.

Thành phố đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến của lễ hội, sự kiện và du lịch hàng đầu khu vực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quảng bá hình ảnh và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng được tổ chức thường niên, không ngừng đổi mới, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của mùa Hè, mang đến những trải nghiệm đa dạng, góp phần lan tỏa hình ảnh một thành phố biển năng động, sáng tạo nhưng vẫn gìn giữ các giá trị văn hóa đặc trưng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu Khai mạc Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Với chủ đề “Đà Nẵng - Chạm về Nguyên bản,” Lễ hội năm nay hướng đến việc đưa người dân, du khách trở về với những giá trị chân thực của thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Nẵng; từ vẻ đẹp biển xanh, bãi cát trải dài, nhịp sống bình yên của thành phố biển đến sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật thực cảnh được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, múa, nghệ thuật trình diễn, ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động mới được tổ chức nhằm tạo thêm trải nghiệm cho du khách.

Nổi bật là Không gian ẩm thực chợ quê tại Công viên Biển Đông, giới thiệu tinh hoa ẩm thực xứ Quảng gắn với không gian văn hóa làng quê, làng nghề; Cung đường Tận hưởng biển Đà Nẵng với không gian nghệ thuật ven biển; đêm Diều ánh sáng với khoảng 500 cánh diều phát sáng tạo điểm nhấn mới bên bờ biển; cùng Dạ tiệc ánh sáng biển kết hợp nghệ thuật ánh sáng, âm nhạc và ẩm thực địa phương.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, lễ hội còn có nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên, văn hóa và đời sống địa phương như đón nhịp chợ cá bình minh cùng ngư dân tại bãi biển Mân Thái, thiền tại chùa Linh Ứng, yoga chào bình minh bên biển, khám phá bán đảo Sơn Trà, các chương trình nghệ thuật hằng đêm và không gian giải trí EDM trên biển.

Du khách thưởng thức đặc sản ẩm thực miền Trung tại Lễ hội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Lễ hội năm nay cũng ứng dụng công nghệ thông qua “Hành trình số khám phá Đà Nẵng,” với các thử thách tương tác tại điểm đến, không gian lễ hội và nền tảng số du lịch của thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch thông minh, tăng tính tương tác và cá nhân hóa trải nghiệm của du khách.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, thành phố tổ chức nhiều hoạt động thể thao biển như trình diễn thể thao biển, Giải bóng đá bãi biển Đà Nẵng 2026, Giải chèo SUP Sơn Trà, Giải chạy chân trần trên biển cùng các chương trình nghệ thuật cộng đồng, hoạt động giải trí về đêm.

Song song với lễ hội, Đà Nẵng triển khai Chương trình tour Hè Đà Nẵng 2026, các chương trình kích cầu du lịch và các tuyến trải nghiệm kết nối trung tâm thành phố với các điểm đến sinh thái, văn hóa, di sản, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 sẽ khép lại vào tối 26/7 tại Công viên Biển Đông với chương trình “Chạm lại những khoảnh khắc Đà Nẵng,” nhìn lại những dấu ấn và cảm xúc trong suốt 5 ngày diễn ra lễ hội./.

"Bữa tiệc" âm thanh và ánh sáng khai màn Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 Tối 23/7, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 chính thức khai mạc, mang đến một không gian bùng nổ với các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc cùng chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực sôi động.