Phim mới trên VTV3 'Mùa Hè năm ấy' đưa khán giả về thời thanh xuân trong trẻo

Những rung động đầu đời trở thành ký ức không thể quên, đó là câu chuyện mà bộ phim "Mùa Hè năm ấy” ra mắt trong tháng Tám này sẽ mang tới cho khán giả.

Phim kể về hành trình tình yêu của Khánh và Phương từ đôi bạn thân, đến những rung động đầu đời, cuộc chia xa nhiều day dứt và khi gặp lại giữa bộn bề của cuộc sống trưởng thành.

Những năm cuối cấp, Phương là nữ sinh ưu tú, chín chắn, luôn cố gắng trở thành chỗ dựa cho mẹ, cùng lo cho người bố đau ốm. Trái ngược với cô, Khánh bốc đồng, ham chơi nhưng sống tình cảm và luôn âm thầm bảo vệ bạn bè. Bên cạnh họ là Hoàng, Ly và Tùng, tạo nên một nhóm bạn trẻ sôi nổi với những trò nghịch ngợm, giận hờn và cảm xúc đầu đời vừa trong trẻo, vừa vụng về.

Một biến cố lớn bất ngờ xảy đến, khiến mùa Hè cuối cùng của tuổi học trò khép lại với nhiều điều dang dở. Khánh và Phương rời xa nhau, mang theo những lựa chọn đã làm thay đổi cuộc đời mỗi người.

Cuộc gặp lại tình cờ đặt họ vào hai vị thế tưởng như không còn điểm chung. Khoảng cách giữa Khánh và Phương không chỉ nằm ở hoàn cảnh sống, mà còn đến từ những hiểu lầm chưa được hóa giải và nỗi sợ làm tổn thương nhau thêm một lần nữa.

Qua hành trình của những người trẻ, từ tình bạn, rung động đầu đời đến những thử thách của cuộc sống, “Mùa Hè năm ấy” gửi gắm một thông điệp: Một người bạn thực thụ là người sẵn sàng đồng hành, giúp ta vượt qua mặc cảm và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Dàn diễn viên trong họp báo ra mắt phim ngày 24/7. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bộ phim được chia làm hai giai đoạn cách nhau 10 năm tạo ra nhiều tò mò cho người xem khi đặt tuổi học trò vô tư bên cạnh cuộc sống trưởng thành nhiều đổi thay.

Đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh lựa chọn hai tuyến diễn viên khắc họa các nhân vật ở tuổi thanh xuân và tuổi trưởng thành. Diễn viên trẻ Long Vũ vai Khánh, Lưu Ly vai Phương, Hà Thành vai Tùng, Nguyễn Trinh vai Ly và Hoàng Hải vai Hoàng được đạo diễn đặt niềm tin, trao cơ hội đảm nhận những vai chính, hứa hẹn sẽ tạo nên một nhóm bạn thời thanh xuân đầy hồn nhiên, nghịch ngợm nhưng không thiếu những tiếc nuối.

Ở phiên bản trưởng thành, Tô Dũng đảm nhận vai Khánh. Minh Thu khắc họa sự trưởng thành và "lột xác" của Phương. Trọng Lân mang đến một nhân vật Tùng đầy lịch thiệp nhưng khó đoán; Châu Dương giữ nét lanh chanh, đáng yêu của Ly; Phan Thắng thể hiện nét chân thành, đáng tin cậy của nhân vật Hoàng. Diễn viên Thùy Dương đảm nhận vai Yến Nhi trẻ trung, giàu năng lượng.

Bộ phim sẽ phát sóng vào thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên VTV3 từ ngày 3/8./.

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