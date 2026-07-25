Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia qua hội diễn văn nghệ công nhân ngành cao su 2026

Sáng 24/7, tại Công ty cổ phần cao su Chư Sê Kampong Thom, ở tỉnh Kampong Thom, Campuchia, được sự cho phép của chính quyền địa phương, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phối hợp với Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức Lễ công diễn, trao giải và bế mạc Hội diễn Văn nghệ công nhân lao động ngành cao su năm 2026 tại Campuchia.

Tham dự buổi lễ về phía Campuchia có ông Nguon Reasey, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Thom cùng Trưởng các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh Kampong Thom. Về phía Việt Nam có ông Trương Minh Trung, Phó Tổng Giám đốc VRG, đại diện Ban Giám đốc các công ty thành viên VRG tại Campuchia. Đông đảo cán bộ, công nhân viên của tập đoàn đang làm việc tại Campuchia đã đến tham dự và cổ vũ cho chương trình.

Tiết mục tốp ca múa “Niềm tự hào dân tộc Khmer” của công ty Phước Hòa Kampong Thom tại chương trình công diễn. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Lễ công diễn và trao giải đã khép lại 2 ngày hội diễn sôi nổi (ngày 22 và 23/7/2026), quy tụ 12 đoàn nghệ thuật quần chúng, với 211 diễn viên đều là công nhân người Campuchia và người lao động Việt Nam đang làm việc tại các công ty của VRG tại Campuchia.

Ban Giám khảo gồm ông Rom Daravong, Hiệu trưởng trường Âm nhạc Học viện Văn hóa nghệ thuật Hoàng gia Campuchia, nhạc sỹ Nguyễn Đức Trung và nghệ sỹ ưu tú Nhất Sinh, là các bậc thầy về nghệ thuật của hai nước, đã công tâm lựa chọn 7 tiết mục để biểu diễn tại lễ công diễn và chọn ra 33 tiết mục đạt giải và 8 đơn vị đạt giải tập thể. Trong đó, 4 tiết mục đạt huy chương vàng thuộc về công ty Chư Sê Kampong Thom, công ty Phước Hòa Kampong Thom, công ty Đồng Phú Kratie và công ty Đồng Nai Kratie. Công ty Chư Sê Kampong Thom đạt giải nhất tập thể.

Các nghệ sỹ không chuyên là công nhân Campuchia và người lao động Việt Nam đã mang đến hội diễn nhiều tiết mục ca, múa, nhạc nghệ thuật đặc sắc mang đậm nét văn hóa truyền thống của hai dân tộc và ca ngợi quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia.

Mỗi tiết mục được trình diễn trên sân khấu của Hội diễn là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, sự sáng tạo và niềm đam mê của diễn viên không chuyên đều là công nhân cao su. Phần lớn các anh chị em công nhân cao su đều phải tranh thủ tập luyện sau giờ làm việc, vừa bảo đảm nhiệm vụ sản xuất, vừa tích cực tham gia phong trào của đơn vị.

Ông Trương Minh Trung, Phó Tổng Giám đốc VRG phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Phát biểu sau phần công diễn và trao giải, ông Nguon Reasey khẳng định hội diễn đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ phong phú, kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại của hai nước Việt Nam-Campuchia. Các tiết mục đã phản ánh sinh động đời sống lao động, tinh thần hăng hái sản xuất của công nhân ngành cao su.

Đánh giá cao vai trò của VRG, lãnh đạo tỉnh Kampong Thom nhấn mạnh các dự án đầu tư cao su của Tập đoàn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho hai quốc gia, mà còn tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống cho người dân địa phương và các vùng lân cận, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội tại cấp cơ sở phát triển sôi nổi.

Đại diện chính quyền tỉnh cho biết đã hoàn tất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với tỉnh Đồng Nai và đang trong quá trình xúc tiến ký kết MOU với tỉnh Gia Lai để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chính quyền tỉnh Kampong Thom kỳ vọng các hoạt động hợp tác này sẽ tạo động lực hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các công ty thành viên của VRG, mở rộng đầu tư và phát triển bền vững trên địa bàn.

Ông Nguon Reasey khuyến khích các công ty Việt Nam tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao định kỳ. Điều này không chỉ giúp người lao động có sân chơi thư giãn mà còn thắt chặt mối quan hệ gắn kết giữa công nhân với doanh nghiệp, cũng như tăng cường tình hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Ông Nguon Reasey, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Thom phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)



Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Trung, Phó Tổng Giám đốc VRG, khẳng định Hội diễn văn nghệ công nhân lao động ngành cao su là hoạt động văn hóa truyền thống của Tập đoàn, được tổ chức luân phiên 2 năm một lần, nhằm chăm lo đời sống tinh thần và tạo sân chơi bổ ích cho cho công nhân và người lao động sau những ngày lao động, sản xuất vất vả trên vườn cây, trong nhà máy và nơi làm việc tại các công ty thành viên.

Đặc biệt, Hội diễn Văn nghệ này là hội diễn đầu tiên của Tập đoàn tổ chức tại Campuchia. Hội diễn này mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc khi lần đầu tiên trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết và sự phối hợp trong sản xuất giữa lực lượng lao động Việt Nam và Campuchia.

Mục tiêu cao nhất của Hội diễn không chỉ là lựa chọn những chương trình, tiết mục xuất sắc để trao giải, mà điều quan trọng hơn cả là thông qua những lời ca, tiếng hát, điệu múa và biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Khmer và văn hóa Việt Nam, sự kiện đã góp phần vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa sự hiểu biết, yêu thương lẫn nhau và mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc, hai đất nước.

Đây cũng là dịp để người lao động các đơn vị của Tập đoàn tại Campuchia được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi; thể hiện năng khiếu, niềm đam mê văn hóa, văn nghệ; qua đó tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa người lao động Việt Nam và người lao động Campuchia, xây dựng môi trường làm việc tích cực, nhân văn và tạo thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Tiết mục hòa tấu nhạc “Bước chân Campuchia” của công ty Chư Sê KampongThom. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Trước đó, trong 2 ngày 22 và 23/7, các đoàn nghệ thuật đại diện cho 14 công ty của VRG tại Campuchia đã biểu diễn hết mình, hoàn thành các phần thi ấn tượng, mang đến cho Hội diễn những chương trình hay, những tiết mục đẹp, giàu cảm xúc, thể hiện được nét văn hóa đặc sắc của từng đơn vị và để lại nhiều tình cảm, dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả.

Đáng chú ý, hầu hết các đội đều lựa chọn bài hát “Việt Nam-Campuchia Samaky” (Việt Nam-Campuchia đoàn kết) để làm tiết mục điểm nhấn trong bài thi của mình. Dù rằng đều sử dụng cùng một nền bài hát, nhưng mỗi đội đều có cách thể hiện theo một sắc thái độc đáo riêng, mang đầy tình cảm trân trọng và mong muốn quan hệ giữa hai dân tộc, hai đất nước ngày càng vững bền và phát triển.

Thành công của Hội diễn tại Campuchia tiếp nối chuỗi hoạt động văn hóa rộng khắp của VRG sau Hội diễn Khu vực I - Miền núi phía Bắc và Khu vực II - Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Lào. Hội diễn Khu vực I đã được tổ chức tại tỉnh Sơn La với sự tham gia của 8 đoàn nghệ thuật đến từ 9 đơn vị.

Hội diễn Khu vực II được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị, quy tụ 18 đoàn nghệ thuật của 20 đơn vị, với 330 diễn viên tham gia. Các chương trình tại hai khu vực đã được chuẩn bị nghiêm túc, tổ chức chu đáo, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người lao động.

Với sự tham gia nhiệt tình của các đoàn và tinh thần biểu diễn hết mình của các diễn viên, Hội diễn Văn nghệ công nhân lao động ngành Cao su năm 2026 Khu vực III - Campuchia đã thực sự trở thành ngày hội văn hóa của người lao động Campuchia và Việt Nam, để lại nhiều tình cảm, niềm vui và những kỷ niệm đẹp cho những người công nhân ngành cao su của hai nước, góp phần xây dựng môi trường làm việc nhân văn và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành cao su Việt Nam tại Campuchia.

Chia sẻ với Phóng viên TTXVN, anh Tenn Torng và chị Om Pov, công nhân công ty Chư Sê Kampong Thom tham gia hội diễn cho biết đây là lần đầu tiên anh chị được trao cơ hội đại diện cho công ty tham gia thi đấu văn nghệ với các công ty bạn. Từ một công nhân chỉ quen lao động chân tay, ban đầu anh chị đều gặp nhiều bỡ ngỡ và vất vả khi tập luyện văn nghệ, nhưng nhờ kiên trì tập luyện suốt gần một tháng, anh chị đã tự tin thể hiện tốt phần thi của mình.

Anh chị cho biết công ty đã hỗ trợ, tạo điều kiện linh hoạt về công việc để anh chị yên tâm luyện tập. Ngoài ra, công ty cũng rất quan tâm chăm lo đối với đời sống của người lao động, có chỗ ở sạch sẽ, điện nước đầy đủ, lương bổng trả đúng hạn. Anh chị cảm thấy rất vui và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao của ngành cao su trong những lần tổ chức tiếp theo.

Ban tổ chức trao huy chương vàng cho 4 tiết mục đạt giải. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân Campuchia và gia đình, thời gian qua, từ khi đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Campuchia cho đến nay, các công ty thành viên VRG tại Campuchia đã chi hàng chục triệu USD xây dựng hàng nghìn km đường sá, nhiều trường học, chùa, trạm y tế, cũng như đào tạo, tuyển dụng, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động Campuchia.

Trong đó, Công ty cao su Chư Sê Kampong Thom đã chi hơn 14,3 triệu USD xây dựng đường sá, trường học, chùa, trạm y tế, đào tạo, tuyển dụng và tạo công ăn việc làm cho hơn 4.000 lao động Campuchia. Từ năm 2025 đến nay, các công ty thuộc VRG đã tặng cho tỉnh Kampong Thom 1.000 bộ đèn năng lượng mặt trời trị giá 180.000 USD để lắp trên quốc lộ 6 phục vụ cho việc đi lại của người dân Campuchia.

VRG hiện đang triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh, không chỉ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam mà còn cho cả các nước bạn bè láng giềng Campuchia, Lào.

6 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất kinh doanh của VRG tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi doanh thu hợp nhất đạt 18.200 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.660 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước./.

Campuchia thúc đẩy quan hệ hữu nghị lâu dài với Việt Nam đi vào chiều sâu Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia nhấn mạnh chuyến công du tới Hà Nội của Thủ tướng Hun Manet làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á.

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