Sáng tạo tài sản trí tuệ văn hóa từ giá trị di sản Phở Hà Nội

Lễ phát động Cuộc thi Sáng tạo IP văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể “Phở” Hà Nội vừa chính thức diễn ra vào tối nay, ngày 24/7/2026, tại Hà Nội.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, ông Phạm Tuấn Long cho biết những giá trị di sản văn hóa phi vật thể về ẩm thực của Hà Nội là một trong những lĩnh vực quan trọng của công nghiệp văn hóa. Do đó, mục tiêu của cuộc thi là tạo nên một cách nhận diện mới, cách tiếp cận hiện đại đối với di sản vốn gắn bó mật thiết với đời sống người dân Thủ đô.

“Thông qua lễ phát động hôm nay, chúng tôi mong muốn nhận được sự tham gia tích cực của các bạn trẻ, những người yêu Hà Nội, yêu ẩm thực và quan tâm đến văn hóa Thủ đô. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo để cùng quảng bá, phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc này,” ông Phạm Tuấn Long nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Phạm Tuấn Long. (Ảnh: Quang Tấn)

Thông tin từ ban tổ chức, cuộc thi hướng tới việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển những tài sản trí tuệ (IP) văn hóa từ di sản Phở Hà Nội; hình thành các sản phẩm có giá trị văn hóa, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng cao, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo. Đồng thời, cuộc thi tạo thêm nguồn tư liệu, ý tưởng và sản phẩm phục vụ công tác truyền thông, giới thiệu giá trị của Phở tới đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

Đây cũng chính là một trong những mục tiêu trọng tâm của Nghị quyết số 80 -NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo đó, cuộc thi Sáng tạo IP văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể “Phở” Hà Nội được tổ chức với mong muốn khơi dậy những ý tưởng sáng tạo mới, góp phần làm giàu thêm sức sống của di sản, xây dựng thương hiệu văn hóa "Phở Hà Nội," và đóng góp vào quá trình xây dựng hồ sơ quốc gia Phở trình UNESCO xem xét ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Không gian dành cho Phở tại lễ phát động cuộc thi. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

“Bảo tồn Phở Hà Nội hôm nay không chỉ là giữ gìn một món ăn truyền thống, mà còn là gìn giữ những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc của Thủ đô. Tuy nhiên, di sản chỉ thực sự có sức sống khi được cộng đồng tiếp tục sáng tạo trên nền tảng tôn trọng những giá trị gốc. Chính sự tiếp nối trong đời sống đương đại sẽ giúp di sản không chỉ được bảo vệ, mà còn được phát huy, lan tỏa và trao truyền cho các thế hệ mai sau. Đó cũng chính là ý nghĩa của việc sáng tạo IP văn hóa từ di sản,” Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thành Lợi cho hay.

Ông Nguyễn Thành Lợi cho rằng sáng tạo IP văn hóa không phải là làm mới di sản, mà là làm cho di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay bằng ngôn ngữ của thời đại. Đây là quá trình nhận diện, xây dựng và phát triển những hình ảnh, biểu tượng, câu chuyện văn hóa thành các sản phẩm sáng tạo có khả năng kết nối với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời mở ra những cơ hội phát triển mới trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục và truyền thông.

Vì thế, cuộc thi được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều ý tưởng có giá trị, nhiều sản phẩm sáng tạo tiêu biểu góp phần lan tỏa sâu rộng hơn hình ảnh Phở Hà Nội, đóng góp thiết thực vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản và phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Giám đốc khối Marketing Acecook Việt Nam, ông Morimoto Junichi nhận định cuộc thi đã khơi dậy lòng tự hào sâu sắc trong thế hệ trẻ về một di sản sống, đồng thời trao cho các bạn sinh viên trách nhiệm trở thành những đại sứ truyền thông thế hệ mới.

Giám đốc khối Marketing Acecook Việt Nam, ông Morimoto Junichi. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Theo ông Morimoto Junichi, lập hồ sơ UNESCO cần rất nhiều dữ liệu khoa học để chứng minh Phở là di sản sống động. Do đó, ngày hôm nay ông đã cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm ở Phòng Quản lý Di sản – Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trao đổi các ý tưởng cho năm 2027, từ việc xây dựng Platform Digital cho Bản đồ Phở Việt, lưu trữ dữ liệu nghệ nhân, đến các hoạt động tương tác thu hút thế hệ trẻ cùng tham gia lan tỏa di sản phở Việt.

“Ngoài ra, chúng tôi còn hướng tới lan tỏa văn hóa Phở cho khách quốc tế ngay tại Việt Nam qua các không gian trải nghiệm, có thể là 1 bảo tàng Phở. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu sản phẩm phở đóng gói mới tiệm cận nhất với hương vị truyền thống nguyên bản. Acecook cam kết đồng hành dài hạn và đóng góp nguồn lực để cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội hoàn thiện bộ hồ sơ Phở Việt thuyết phục nhất trình UNESCO,” ông Morimoto Junichi khẳng định./.

Cuộc thi tiếp nhận các tác phẩm ở nhiều loại hình như ký họa, ảnh, video ngắn, video shorts, sản phẩm truyền thông số, bộ nhận diện di sản và các ý tưởng sáng tạo IP văn hóa. Tổng giá trị giải thưởng gần 40 triệu đồng. Hồ sơ dự thi gồm: Phiếu đăng ký tham gia cuộc thi; tác phẩm dự thi; thông tin tác giả hoặc nhóm tác giả gồm: họ và tên, năm sinh, địa chỉ, CCCD, số điện thoại và đơn vị công tác (nếu có). Tác giả gửi tác phẩm dự thi từ ngày 24/7-30/9/2026 theo hình thức trực tuyến tới email: Ippho2026@gmail.com Cuộc thi do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam phối hợp tổ chức.

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