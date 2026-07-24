Phát triển công nghiệp văn hóa: Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, nghệ sỹ

Cốt lõi của công nghiệp văn hóa có thể khái quát bằng ba yếu tố: Sáng tạo, bản sắc, lan tỏa; trong đó, sáng tạo giữ vai trò nền tảng, bản sắc tạo nên giá trị riêng và lan tỏa giúp sản phẩm tiếp cận công chúng.

Đó là nhận định của Nghệ sỹ Nhân dân Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Hiệp hội. Hội nghị diễn ra chiều 24/7 tại Hà Nội.

Để phát triển công nghiệp văn hóa, Nghệ sỹ Nhân dân Vương Duy Biên cho rằng cần mở rộng kết nối giữa các chủ thể, xây dựng các không gian sáng tạo để nghệ sỹ, nhà thiết kế và doanh nghiệp có điều kiện gặp gỡ, phát triển ý tưởng thành sản phẩm cụ thể.

Nghệ sỹ Nhân dân Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Những người làm văn hóa và công nghiệp văn hóa cần thay đổi tư duy sáng tạo và hòa nhập xu hướng mới. Các nghệ sỹ không sáng tạo nghệ thuật đơn thuần nữa mà phải biến các sản phẩm nghệ thuật thành một thứ hàng hóa đặc biệt để xuất khẩu, với niềm tự hào về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Từ đó tạo ra những giá trị kinh tế để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước,” Nghệ sỹ Nhân dân Vương Duy Biên nói.

Theo Chủ tịch Vương Duy Biên, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam phát huy vai trò của văn hóa như một sức mạnh mềm quốc gia, đồng thời chuyển hóa văn hóa thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế tri thức tại Việt Nam. Hiệp hội đã chủ động đóng vai trò là cầu nối chiến lược giữa cơ quan quản lý nhà nước, giới sáng tạo và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ.

“Với tầm nhìn trở thành tổ chức đầu mối quốc gia thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa một cách chuyên nghiệp, sáng tạo, hội nhập, bền vững, Hiệp hội sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ chiến lược như: Kết nối hệ sinh thái ngành, đề xuất chính sách, xúc tiến thị trường, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa,” ông Vương Duy Biên nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông tin về phương hướng hoạt động của Hiệp hội, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cho hay Hiệp hội phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài nước xây dựng chương trình nghệ thuật tại Ba Lan và một số nước châu Âu nhằm quảng bá, thúc đẩy các hoạt động hợp tác về công nghiệp văn hóa (dự kiến từ 27/8 đến 15/9).

Đặc biệt, các hoạt động chuyên môn, tọa đàm, bảo trợ sự kiện lớn và khởi động Giải thưởng Công nghiệp văn hóa Việt Nam mang tên “Ngọn đuốc vàng” thể hiện rõ vai trò tiên phong trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Chia sẻ kế hoạch 6 tháng cuối năm, ông Triệu Tuấn, Trưởng Ban Phát triển Sáng tạo Điện ảnh và Truyền hình cho hay sẽ tập trung phát triển 3 chiến lược: Số hóa, chuẩn hóa và chủ động tạo nguồn kịch bản chất lượng cao; Khơi thông và kết nối mạnh mẽ các nguồn lực xã hội; Triển khai các dự án hạ tầng và tác phẩm điện ảnh trọng điểm mang tầm vóc quốc gia, quốc tế.

Từ nay đến 2030, Hiệp hội cũng sẽ xây dựng “Bản đồ dữ liệu văn hóa Việt Nam” nhằm kết nối bảo tàng, thư viện, xuất bản, di sản… thành nguồn dữ liệu mở phục vụ sản xuất phim, game, âm nhạc; Tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế quy mô lớn như: Liên hoan phim, âm nhạc, thời trang, thiết kế, mỹ thuật; đưa nghệ sỹ Việt ra thế giới, đón nghệ sỹ quốc tế đến Việt Nam.../.

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