Đối ngoại nghị viện thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN thường trú tại Phnom Penh nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho biết chuyến thăm là hoạt động ngoại giao cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” hai nước.

Đại sứ khẳng định đây cũng là cơ hội để hai bên tiếp tục rà soát kết quả hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là đối ngoại nghị viện nhằm định hướng đưa quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia lên một tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.

- Thưa Đại sứ, theo lịch trình dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7/2026. Đại sứ đánh giá như thế nào ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm sắp tới?

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ: Theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sadary sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 27-29/7/2026.

Chuyến thăm là hoạt động ngoại giao cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển rất tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kể từ đầu năm 2026 tới nay, hai bên đã triển khai trao đổi nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước và dự Cuộc gặp cấp cao hai đảng và ba đảng tại Phnom Penh (tháng 2/2026). Sau đó là các chuyến thăm chính thức Campuchia của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (tháng 4/2026), Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Dân vận và Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết (tháng 5/2026).

Về phía Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Men Sam An tới Việt Nam chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV (tháng 1/2026) và gần đây nhất là chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Diễn đàn Tương lai châu Á lần thứ 3 của Thủ tướng Hun Manet (tháng 6/2026). Qua đó, đã củng cố tin cậy chính trị, định hướng chỉ đạo cũng như thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch tăng trưởng mạnh mẽ, là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hai bên tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vừa có chuyến công tác Campuchia và tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 2 giữa Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam (tháng 6/2026).

Hai bên đã trao đổi thúc đẩy hợp tác an ninh, hợp tác ngăn ngừa và trấn áp các tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người, tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Thời gian qua, hai nước cũng triển khai mạnh mẽ hợp tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa và giao lưu nhân dân, nổi bật là hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Campuchia, diễn ra từ ngày 25-30/6/2026.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary cùng với các chuyến thăm trước đó của lãnh đạo cấp cao hai nước một lần nữa khẳng định sự coi trọng việc củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước. Chuyến thăm cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp.

Đây cũng là cơ hội để hai bên tiếp tục rà soát kết quả hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là đối ngoại nghị viện nhằm định hướng đưa quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia lên một tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

- Lần thăm Việt Nam lần này là chuyến thăm thứ hai của Samdech Khuon Sudary kể từ khi giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, sau chuyến thăm đầu tiên vào tháng 12/2023. Đại sứ kỳ vọng những kết quả nổi bật nào sẽ đạt được trong chuyến thăm lần này?

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ: Kể từ sau chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 12/2023 của Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng được thúc đẩy.

Tháng 11/2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Hội nghị toàn thể lần thứ 12 của Hội nghị quốc tế các chính đảng chính trị châu Á (ICAPP); Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Nghị viện quốc tế vì Bao dung và Hòa bình (IPTP).

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, thăm một số tập đoàn, cơ sở y tế của Việt Nam.

Ngoài ra, các cơ quan chuyên trách của Quốc hội hai nước dự kiến sẽ có các cuộc trao đổi nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Vì vậy, tôi cho rằng chuyến thăm không chỉ là dịp để hai bên trao đổi tình hình, tăng cường tin cậy chính trị; mà còn là cơ hội để xác định phương hướng, biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát của cơ quan lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của mỗi nước.

Các cơ quan chuyên trách của Quốc hội hai nước cũng có cơ hội để trao đổi nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, qua đó phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định đã ký kết; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Trên cơ sở đó, tôi kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục tạo ra động lực mới cho hợp tác giữa hai nước nói chung, Quốc hội hai nước nói riêng trong thời gian tới, góp phần củng cố tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển.

- Việt Nam và Campuchia vừa kỷ niệm 59 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và đang hướng tới các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (24/6/1967-24/6/2027). Thưa Đại sứ, hai nước đang phối hợp triển khai tổ chức các chương trình hoạt động kỷ niệm và tập trung vào các lĩnh vực hợp tác song phương quan trọng nào, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại nghị viện?

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ: Chúng ta biết rằng quan hệ Việt Nam-Campuchia là mối quan hệ láng giềng gần gũi, có bề dày lịch sử lâu đời, được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2027), hai nước đang lên kế hoạch và tích cực chuẩn bị nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và đối ngoại sâu sắc.

Đây không chỉ là dịp để cùng nhìn lại chặng đường sáu thập kỷ đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc, mà còn là cơ hội để tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài trong giai đoạn phát triển mới.

Đây cũng là dịp để tuyên truyền giáo dục cho nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, về truyền thống đoàn kết và hữu nghị hợp tác giữa hai dân tộc chúng ta.

Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và Campuchia đang tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tôi cho rằng trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary, hai bên sẽ trao đổi cụ thể hơn về việc triển khai các hoạt động kỷ niệm này, trong đó có các hoạt động hợp tác cụ thể giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Campuchia, cũng như các hoạt động đối ngoại nghị viện khác.

Tôi kỳ vọng các hoạt động kỷ niệm trong thời gian tới, trong đó có lĩnh vực đối ngoại nghị viện sẽ đa dạng, phong phú và góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức và hiểu biết về mối tình đoàn kết gắn bó giữa hai đất nước và cùng hướng tới xây dựng quan hệ hai nước ngày càng bền chặt.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7/2026.