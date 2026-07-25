Công bố quyết định của Bộ Chính trị kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

Chiều 25/7, Đoàn kiểm tra, giám sát số 227 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn tổ chức Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 3 năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tập trung phân tích, làm rõ vai trò của Ban Tổ chức Thành ủy trong việc tham mưu cho Thường trực Thành ủy về công tác cán bộ; những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong công tác cán bộ trước và sau ngày 1/7/2025; việc triển khai chiến lược công tác cán bộ từng giai đoạn, thời kỳ khác nhau; việc phân cấp, ủy quyền trong công tác cán bộ cũng như việc ban hành, thực hiện các quy định, văn bản liên quan tại địa phương thời gian qua.

Theo Quyết định, đợt kiểm tra, giám sát tập trung đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ.

Nội dung kiểm tra bao gồm việc phân cấp quản lý cán bộ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh; quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức; công tác đánh giá cán bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Đoàn cũng kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiến độ chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ cán bộ và việc thực hiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ.

Cùng với đó, Đoàn tiến hành giám sát việc khắc phục, thực hiện các kết luận từ đợt 1 và đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

Đoàn kiểm tra số 28 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ Đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.