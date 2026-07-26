Vovinam-Việt Võ Đạo hội tụ tại Paris, đánh dấu 30 năm phát triển toàn cầu

Từ ngày 22-25/7, Giải vô địch thế giới Vovinam-Việt Võ Đạo lần thứ 7 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Georges Carpentier, quận 13, Paris, quy tụ đông đảo võ sư, vận động viên và đại diện đến từ nhiều quốc gia.

Giải do Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo tại châu Âu phối hợp tổ chức dưới sự ủy quyền của Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới.

Không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao quốc tế, sự kiện còn góp phần quảng bá văn hóa, tinh thần và những giá trị truyền thống của Việt Nam trên thế giới.

Có nguồn gốc từ Việt Nam, Vovinam-Việt Võ Đạo ngày càng phát triển rộng rãi tại nhiều quốc gia. Tại Pháp, môn võ này đã trở thành một bộ phận của đời sống võ thuật, với hơn 10.000 người tập luyện và khoảng 50 câu lạc bộ trong hệ thống Vovinam Pháp.

Quan chức các nước thuộc diện khách danh dự được mời chứng kiến giải đấu. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)

Theo võ sư Nguyễn Đình Hoàng, thành viên Ban tổ chức, sự phát triển của Vovinam có được nhờ sự đóng góp của nhiều thế hệ võ sư và tinh thần cởi mở của phong trào. “Chúng tôi tổ chức các hoạt động giao lưu, tập huấn và thi đấu ở nhiều nơi trên thế giới, đồng thời luôn sẵn sàng chào đón tất cả mọi người đến với Vovinam.”

Giải vô địch thế giới được tổ chức 4 năm một lần, xen kẽ với các giải vô địch châu Âu. Kỳ giải năm nay quy tụ khoảng 15 quốc gia và gần 325 vận động viên, tăng đáng kể so với khoảng 250 vận động viên của 4 năm trước. Nếu tính cả võ sư, huấn luyện viên, các đoàn và khán giả, tổng số người tham dự lên tới hơn 700.

Giải đấu năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Liên đoàn Vovinam thế giới và Hội đồng Võ sư Vovinam thế giới tại Paris.

Đây cũng là dấu mốc ghi nhận hành trình 3 thập kỷ Vovinam không ngừng mở rộng, từ một môn võ có nguồn gốc Việt Nam trở thành một phong trào thể thao-văn hóa có mặt tại nhiều quốc gia.

Đại võ sư Trần Nguyên Đạo, Chủ tịch Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới, là một trong những người có nhiều đóng góp cho quá trình quốc tế hóa môn võ này.

Ông cho biết Vovinam đã được phát triển tại nước ngoài hơn 50 năm, từ Pháp lan rộng sang nhiều quốc gia châu Âu, châu Phi và các khu vực khác.“Đến nay, Vovinam-Việt Võ Đạo đã có mặt tại khoảng 20 quốc gia và có khoảng 200 võ sư trên toàn thế giới.”

Một tiết mục biểu diễn võ thuật. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)

Theo Đại võ sư Trần Nguyên Đạo, việc Vovinam được tập luyện tại nhiều quốc gia, trong đó người tập còn sử dụng tiếng Việt, là niềm tự hào đối với môn phái và Việt Nam nói chung.

Giải vô địch thế giới lần thứ 7 vì vậy không chỉ là cuộc tranh tài thể thao mà còn là dịp khẳng định những giá trị cốt lõi của Vovinam như kỷ luật, ý chí, tinh thần đoàn kết và tinh thần thượng võ.

Một trong những vận động viên giành thành tích cao tại giải là võ sinh Trần Bảo Đăng, Huy chương Vàng nội dung Lão Mao Quyền. Sau 15 năm tập luyện, em cho biết: “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Thành tích này có được nhờ các huấn luyện viên và các võ sư đã tận tình chỉ dạy.”

Sinh ra tại Bỉ, em đến với Vovinam nhờ người cha là một võ sư và tiếp tục gắn bó vì yêu thích môn võ cũng như cộng đồng Vovinam.

Tham dự sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh giá giải đấu là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sức lan tỏa của võ học Việt Nam trên thế giới. “Vovinam không chỉ là một môn võ hay một môn thể thao, mà còn là một nét đẹp văn hóa và tinh thần thượng võ của người Việt Nam,” Đại sứ nhấn mạnh.

Giải đấu vì vậy không chỉ mang ý nghĩa thi đấu và xác lập thành tích thể thao, mà còn là dịp để các thế hệ võ sinh và võ sư cùng nhìn lại chặng đường phát triển của môn phái, khẳng định những giá trị cốt lõi như tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng nhân ái, sự đoàn kết và tinh thần thượng võ.

Với quy mô quốc tế và sự tham gia của đông đảo võ sư, vận động viên đến từ nhiều quốc gia, Giải vô địch thế giới Vovinam-Việt Võ Đạo lần thứ 7 tại Paris tiếp tục khẳng định sức sống và khả năng lan tỏa của môn võ Việt Nam.

Sự kiện đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam, Pháp và các quốc gia tham dự, đưa hình ảnh, tinh thần và những giá trị truyền thống của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế./.

Người Việt tại Pháp lan tỏa văn hóa dân tộc qua võ cổ truyền Vovinam Lớp học Vovinam ở Pháp có gần 50 học viên và các buổi tập được tổ chức thường xuyên vào các tối thứ Ba, thứ Tư, cùng các buổi tập chung kéo dài vào cuối tuần dành cho cả trẻ em và người lớn.