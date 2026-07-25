Thái Sơn Bắc lên ngôi tại Giải Futsal vô địch quốc gia 2026

Tối 25/7, tại Nhà thi đấu Futsal Chánh Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh), câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đã đánh bại Câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) với tỷ số 6-0 ở lượt trận cuối cùng để giành chức vô địch Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026.

Chiến thắng giúp Thái Sơn Bắc chấm dứt "cơn khát" 16 năm chờ đợi để trở lại ngôi cao nhất của futsal Việt Nam.

Trước vòng đấu quyết định, cuộc đua vô địch chỉ còn là màn cạnh tranh giữa Thái Sơn Bắc và đương kim vô địch Thái Sơn Nam (Thành phố Hồ Chí Minh).

Với 34 điểm, nhiều hơn đối thủ 1 điểm, Thái Sơn Bắc nắm quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch và họ đã bảo toàn được lợi thế mong manh bằng chiến thắng ở vòng đấu cuối.

Bằng lối chơi chắc chắn, hiệu quả và bản lĩnh, đội bóng đã khép lại mùa giải với 37 điểm sau 14 vòng đấu, nhiều hơn Thái Sơn Nam đúng 1 điểm để chính thức đăng quang mùa giải 2026.

Ở trận đấu cuối, dù chỉ xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 16 điểm, nhưng Tân Hiệp Hưng vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm, lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, gây không ít khó khăn cho Thái Sơn Bắc trong những phút đầu trận.

Tuy nhiên, với đội hình chất lượng cùng khả năng kiểm soát bóng tốt hơn, Thái Sơn Bắc dần làm chủ thế trận. Phút thứ 5, từ tình huống phối hợp bên cánh phải, Nguyễn Trọng Kiên căng ngang thuận lợi để Trịnh Công Đại băng cắt dứt điểm, đánh bại thủ môn đối phương, mở tỷ số 1-0 cho Thái Sơn Bắc.

Bước sang hiệp hai, ngoại binh Jediael Mota tận dụng thành công tình huống đá phạt để nhân đôi cách biệt cho Thái Sơn Bắc. Bị dẫn trước, Tân Hiệp Hưng đẩy cao đội hình và sử dụng chiến thuật power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, việc rút thủ môn để triển khai power-play khiến đội bóng liên tục để lộ khoảng trống trước khung thành.

Tận dụng tốt các cơ hội phản công, Thái Sơn Bắc ghi thêm bốn bàn thắng trong những phút cuối trận để khép lại chiến thắng ấn tượng 6-0. Trong đó, Trịnh Công Đại lập cú hat-trick, các bàn thắng còn lại được ghi bởi Jediael Mota, Lê Quang Vinh và Nguyễn Trọng Kiên.

Với chức vô địch, Thái Sơn Bắc nhận cúp, huy chương Vàng cùng phần thưởng trị giá 500 triệu đồng. Bên cạnh danh hiệu tập thể, Từ Quang Minh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Giải.

Thái Sơn Bắc cũng sẽ đại diện futsal Việt Nam tham dự Giải futsal các câu lạc bộ châu Á 2027 nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cấp phép của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Trong khi đó, đội á quân Thái Sơn Nam sẽ dự Giải vô địch các câu lạc bộ futsal Đông Nam Á 2027.

Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 9/5 đến 25/7 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ 8 đội bóng tham dự với tổng cộng 56 trận đấu.

Mùa giải thứ 10 do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HDBank tổ chức tiếp tục ghi dấu bằng cuộc đua vô địch hấp dẫn đến vòng đấu cuối cùng, đồng thời khẳng định vị thế là sân chơi futsal chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo nguồn lực cho đội tuyển futsal quốc gia./.

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