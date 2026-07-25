Kết quả ASEAN Cup 2026: Malaysia ngược dòng đánh bại Myanmar

Đội tuyển Malaysia đã có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân Myanmar ở lượt trận ra quân bảng B ASEAN Championship 2026.

Paulo Josue sắm vai người hùng khi ghi cả hai bàn thắng để giúp Malaysia ngược dòng thành công, để tạm vươn lên dẫn đầu bảng B.

Ở cuộc chạm trán trên sân Thuwunna, Myanmar là đội nhập cuộc tốt hơn và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 10 của Myat Kaung Khant.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ đội chủ nhà thi đấu thoải mái, tạo nhiều tình huống nguy hiểm nhưng Win Naing Tun lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Sang hiệp 2, cục diện đã diễn ra theo chiều hướng ngược lại khi Malaysia chủ động chơi dâng cao và khiến đội chủ nhà phải nhận trái đắng.

Paulo Josue tỏa sáng khi liên tiếp ghi 2 bàn thắng ở các phút 52 và 57 để giúp đội tuyển Malaysia dẫn ngược 2-1.

Phải nhận 2 bàn thua, đội tuyển Myanmar gia tăng sức ép nhưng không thể tạo nên khác biệt, qua đó ngậm ngùi nhận thất bại ngay trên sân nhà ở ngày ra quân.

Chiến thắng này giúp đội tuyển Malaysia có 3 điểm đầu tay, để có được nhiều lợi thế trong cuộc cạnh tranh vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Trước đó, bảng A cũng đã diễn ra lượt trận ra quân và khép lại với những chiến thắng dành cho các đội bóng được đánh giá cao hơn.

Đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng vượt qua Timor Leste 7-0, nhờ các bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc (hat-trick), Đỗ Hoàng Hên (cú đúp), Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Quang Hải.

Trong khi đó, Singapore cũng có 3 điểm nhờ trận thắng kịch tính 2-1 trên sân của Campuchia./.

HLV Kim Sang-sik nói gì sau trận thắng đậm của Việt Nam tại ASEAN Cup 2026? HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam ở ngày ra quân ASEAN Cup 2026, đồng thời nhấn mạnh toàn đội sẽ nhanh chóng tập trung cho trận gặp Singapore.