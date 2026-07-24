VPBank và Coolmate nâng trải nghiệm tại VPBank Hanoi International Marathon

Sự hợp tác năm thứ hai liên tiếp giữa Coolmate và VPBank Hanoi International Marathon đánh dấu bước phát triển mới trong mục tiêu nâng cao trải nghiệm thi đấu cho vận động viên, thông qua những sản phẩm được nghiên cứu dành riêng cho điều kiện chạy bộ tại Việt Nam.

Sau nhiều mùa giải ghi dấu ấn trong cộng đồng chạy bộ, VPBank Hanoi International Marathon sẽ trở lại vào ngày 18/10/2026 trên cung đường chạy đi qua những địa danh biểu tượng của Thủ đô Hà Nội. Với chất lượng tổ chức đã được kiểm chứng qua nhiều năm và không ngừng nâng cấp, giải chạy hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức hút đối với các vận động viên trong nước và quốc tế, lan tỏa tinh thần thể thao và lối sống tích cực trong cộng đồng.

Tiếp tục đồng hành cùng giải đấu năm nay với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Coolmate vừa chính thức giới thiệu trang phục thi đấu của VPIM 2026 được thiết kế với mong muốn tối ưu hiệu năng cho người chạy, đáp ứng yêu cầu vận động liên tục trong điều kiện khí hậu nóng ẩm đặc trưng của Việt Nam.

Trang phục thi đấu chính thức của VPBank Hanoi International Marathon 2026. (Ảnh: Vietnam+)

Theo đó, áo T-shirt được thiết kế dành cho các cự ly 5km, 10km và 21km, vận động viên cự ly 42km sẽ sử dụng áo singlet trong thi đấu. Áo chạy của tất cả vận động viên sử dụng chất liệu polyester tái chế kết hợp polyester chống bám nước. Cấu trúc vải có trọng lượng nhẹ, thoáng khí, khả năng thấm hút và khô nhanh, giúp người mặc duy trì cảm giác dễ chịu trong suốt quá trình thi đấu. Chất liệu này cũng giúp áo giữ được phom dáng và màu sắc sau nhiều lần sử dụng.

Áo khoác dành cho Finisher lần đầu xuất hiện tại VPBank Hanoi International Marathon. (Ảnh: Vietnam+)

Đặc biệt ở cự ly full marathon 42km - cột mốc được nhiều runner xem là biểu tượng của sự bền bỉ và quyết tâm, các vận động viên hoàn thành thử thách sẽ nhận được áo khoác Finisher có thiết kế nổi bật với gam màu neon trẻ trung, sử dụng chất liệu polyester siêu nhẹ cùng bề mặt vải mềm mịn. Đây cũng là lần đầu tiên VPBank Hanoi International Marathon trao tặng áo khoác Finisher cho các vận động viên hoàn thành cự ly 42km, thay cho thiết kế áo singlet quen thuộc của những mùa giải trước.

Áo Finisher ứng dụng công nghệ chống thấm, chống tia UV. (Ảnh: Vietnam+)

Sản phẩm ứng dụng công nghệ chống thấm Water Repellent theo tiêu chuẩn AATCC 22-2005, duy trì khả năng trượt nước hiệu quả trong điều kiện thời tiết ẩm ướt. Bên cạnh khả năng chống thấm, chất liệu polyester còn có thể chống tia UV, rất phù hợp với runner trong các buổi tập luyện cũng như khi tham gia các giải chạy ngoài trời.

Việc đầu tư vào hệ thống trang phục cho giải đấu cho thấy định hướng phát triển sản phẩm của Coolmate trong lĩnh vực thời trang chạy bộ khi nghiên cứu các dòng vải phù hợp với điều kiện khí hậu, đặc điểm vận động và nhu cầu sử dụng của người Việt.

Đại diện Coolmate chia sẻ: "Đối với chúng tôi, đây không chỉ là sự đồng hành giữa một thương hiệu thời trang và một giải đấu, mà còn là sự gặp gỡ của những giá trị chung: tinh thần vận động, khát khao bứt phá và mong muốn xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, tích cực hơn mỗi ngày. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác ngày hôm nay sẽ là khởi đầu cho một hành trình dài hạn, nơi Coolmate và VPBank cùng nhau tạo nên nhiều trải nghiệm ý nghĩa hơn cho cộng đồng chạy bộ Việt Nam, đồng thời góp phần đưa hình ảnh của ngành may mặc Việt Nam đến gần hơn với những sự kiện thể thao mang tầm quốc tế."

VPIM 2026 được tổ chức trong bối cảnh phong trào chạy bộ tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ cả về số lượng người tham gia lẫn chất lượng các giải đấu. Là ngân hàng tiên phong đồng hành cùng phong trào chạy bộ từ năm 2018, VPBank đã ghi dấu ấn tại 17 giải chạy lớn trên cả nước. Con số này sẽ tăng lên 20 trong năm 2026 với các giải chạy tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Hà Nội.

Bà Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị VPBank, Trưởng Ban tổ chức VPIM 2026 cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao việc Coolmate tiếp tục đồng hành cùng VPBank Hanoi International Marathon trong năm thứ hai. Khi các thương hiệu Việt cùng đầu tư nghiêm túc cho thể thao, giá trị mà vận động viên nhận được sẽ ngày càng trọn vẹn hơn, từ chất lượng chuyên môn của giải đấu đến từng trải nghiệm trên đường chạy. Đó cũng là mục tiêu của VPBank: góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe và kết nối cộng đồng thông qua các sự kiện có quy mô ngày càng chuyên nghiệp.”

Giải chạy VPBank Hanoi International Marathon 2025. (Ảnh: Vietnam+)

Kiên định với sứ mệnh "Vì một Việt Nam thịnh vượng," VPBank đã theo đuổi định hướng phát triển gắn với việc kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng từ nhiều năm nay bên cạnh các hoạt động kinh doanh. Tính đến năm 2026, VPBank đã dành hơn 2.000 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng, đồng thời đưa nhiều giải chạy và sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô quốc tế đến với người dân Việt Nam./.

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