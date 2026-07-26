Nghị quyết 57: Tăng tốc thực thi, lấy kết quả thực chất làm thước đo

Sau hơn 18 tháng triển khai, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đang bước sang giai đoạn mới với trọng tâm là nâng cao hiệu quả thực thi. Nếu trước đây ưu tiên là hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế và tháo gỡ các điểm nghẽn, thì nay yêu cầu đặt ra là tạo ra những kết quả cụ thể, có thể đo đếm và kiểm chứng.

Từ Chỉ thị mới của Chính phủ đến các chương trình hành động tại nhiều địa phương như Đà Nẵng và Cà Mau, tinh thần "lấy kết quả làm thước đo" đang được hiện thực hóa bằng những dự án, mô hình và sản phẩm phục vụ phát triển.

Podcast của VietnamPlus sẽ cùng quý vị nhìn lại bước chuyển quan trọng này trong quá trình hiện thực hóa Nghị quyết 57./.