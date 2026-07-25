Chile và Brazil nỗ lực ứng phó chính sách thuế mới của Mỹ

Chile và Brazil đang tăng cường các biện pháp ứng phó trước chính sách thuế mới của Mỹ. Trong khi Chile đẩy mạnh đàm phán để nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực được miễn thuế bổ sung, Brazil vừa tiếp tục thương lượng với Washington, vừa mở rộng thị trường xuất khẩu và triển khai gói hỗ trợ doanh nghiệp nhằm giảm tác động của các biện pháp thuế mới.

Chính phủ Chile ngày 24/7 cho biết đang đàm phán với Mỹ để đưa một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, gồm cá hồi, nho, việt quất, rượu vang, thịt gia cầm, muối và trái cây tươi, vào danh sách được miễn áp dụng mức thuế bổ sung 12,5% mới do chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành.

Thứ trưởng phụ trách Quan hệ Kinh tế Quốc tế Paula Estévez cho hay Chile đang nỗ lực để các mặt hàng này được chuyển sang danh mục được miễn thuế bổ sung. Hiện Chile xuất khẩu khoảng 1.500 mặt hàng sang Mỹ, trong đó 53,5% đã được miễn áp dụng mức thuế mới, bao gồm đồng - mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này sang thị trường Mỹ.

Trước đó ngày 23/7, Washington công bố áp dụng mức thuế mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 nền kinh tế, trong đó có Chile.

Chính quyền Mỹ cho biết quyết định này dựa trên kết quả điều tra cho rằng các đối tác thương mại chưa có đủ biện pháp ngăn chặn việc sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Đây được xem là bước đi mới trong chính sách thương mại cứng rắn mà Tổng thống Donald Trump theo đuổi từ năm 2025.

Bà Estévez nói rằng Chile đã dự liệu khả năng bị áp thuế do chưa ban hành luật cấm nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, bà khẳng định Chile có hệ thống pháp lý và thể chế nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức, đồng thời nhấn mạnh việc áp thuế là quyết định thuộc chủ quyền của Mỹ trong chính sách thương mại và an ninh quốc gia.

Theo số liệu chính thức, Chile xuất khẩu sang Mỹ lượng hàng hóa trị giá hơn 17,7 tỷ USD trong năm 2025, trong đó riêng nhóm khoáng sản đạt hơn 9,4 tỷ USD. Mỹ cũng là thị trường tiêu thụ cá hồi lớn nhất của Chile, với kim ngạch xuất khẩu vượt 2 tỷ USD năm 2025. Chile hiện là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu cá hồi lớn nhất thế giới, chỉ sau Na Uy.

Cùng ngày, Phó Tổng thống Brazil Geraldo Alckmin cho biết Chính phủ Brazil sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ, đồng thời đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm giảm thiểu tác động từ các biện pháp tăng thuế mới của Washington đối với hàng hóa của nước này.

Ông Alckmin, đồng thời là Bộ trưởng Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil, nhấn mạnh ưu tiên trước mắt của chính phủ là giảm thiểu thiệt hại đối với các ngành chịu ảnh hưởng. Tuần này, Brazil đã phê duyệt gói tín dụng trị giá 18,5 tỷ real (khoảng 3,6 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu.

Theo Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil, khoảng 23% kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Mỹ sẽ chịu tác động từ các mức thuế bổ sung mới. Trong đó, 16,5% giá trị xuất khẩu sẽ đồng thời chịu mức thuế 25% áp dụng đối với hàng hóa Brazil và mức thuế bổ sung 12,5% trong khuôn khổ cuộc điều tra của Mỹ liên quan đến lao động cưỡng bức tại 60 đối tác thương mại, khiến tổng mức thuế lên tới 37,5%.

Các ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất gồm máy móc, gỗ, chất béo và dầu thực vật, giày dép, đồ nội thất và dệt may. Trong khi đó, đường chỉ chịu mức thuế bổ sung 25%, còn đá xây dựng, khoáng sản, tinh dầu, nước hoa và thủy sản chủ yếu chịu mức thuế 12,5%.

Theo Chính phủ Brazil, phạm vi tác động của các biện pháp thuế lần này vẫn thấp hơn so với tháng 7/2025, khi khoảng 36% tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của nước này sang Mỹ bị ảnh hưởng.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Brazil sau Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Brazil cũng đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thông qua việc mở rộng quan hệ thương mại với châu Á, Trung Đông và các nước thuộc Nhóm BRICS nhằm giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống./.

Brazil công bố loạt biện pháp ứng phó thuế quan của Mỹ Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva vừa công bố gói tín dụng trị giá 18,5 tỷ real nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chịu tác động từ việc Mỹ áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng của Brazi.

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