Nam Phi: Máy bay "hạ cánh" giữa trung tâm thương mại lớn nhất Johannesburg

Đối với nhiều du khách lần đầu bước chân vào Fourways Mall - trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Johannesburg (Nam Phi) với diện tích sàn lên tới 178.000m2 - hình ảnh một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn nằm sừng sững ngay trong không gian mua sắm khép kín luôn mang lại sự ngỡ ngàng.

Đó là "Lady Naledi," chiếc Boeing 727 nguyên bản đã trải qua hành trình di chuyển nghẹt thở xuyên thành phố, nếm trải 6 năm bị bỏ hoang, trước khi trở thành biểu tượng cho chiến lược hồi sinh mua sắm - giải trí (Retail-tainment) tại Nam Phi.

Để hình dung quy mô của công trình, chiếc máy bay Boeing 727 dài hơn 40m, sải cánh gần 33m và chiều cao tương đương một tòa nhà 3 tầng. Việc đưa một khối kim loại khổng lồ nặng hàng chục tấn vào sâu bên trong một phức hợp thương mại là một bài toán kỹ thuật chưa từng có tiền lệ tại Johannesburg.

Vào năm 2018, trong dự án mở rộng đại quy mô trị giá hàng tỷ Rand nhằm nâng gấp đôi diện tích Fourways Mall, ban quản lý đã mua lại chiếc Boeing 727 đã nghỉ hưu tại Kempton Park (khu vực sân bay quốc tế O.R Tambo).

Để di chuyển chiếc máy bay về Fourways, các kỹ sư buộc phải tháo rời phần cánh và đuôi. Một đoàn xe siêu trường siêu trọng đã vận chuyển thân máy bay vượt qua tuyến đường cao tốc N3 sầm uất dài hàng chục km trong sự hiếu kỳ của hàng triệu người dân Nam Phi.

Tại công trường Fourways Mall khi đó, người ta đã phải chừa lại một khoảng không gian kết cấu mở, dùng cần cẩu hạng nặng cẩu thân máy bay và các bộ phận vào vị trí ấn định. Sau đó, các kỹ sư tiến hành lắp ráp lại hoàn chỉnh phần cánh, đuôi và xây dựng mái che cùng hệ thống không gian thương mại xung quanh.

Ban đầu, chiếc máy bay được đưa về để làm điểm nhấn trung tâm cho công viên giáo trí trẻ em KidZania. Tuy nhiên, các khó khăn về tài chính của đối tác cùng đòn đánh nặng nề từ đại dịch COVID-19 khiến dự án KidZania phá sản hoàn toàn.

Hàng tuần, hàng vạn du khách đến vui chơi tại khu vực trưng bày chiếc máy bay, kéo theo sự tăng trưởng doanh thu cho các nhà hàng, quán càphê và cửa hàng mua sắm xung quanh. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Trung tâm thương mại mở rộng xong nhưng chiếc máy bay Boeing lại rơi vào quên lãng, nằm im lìm trong góc tối khép kín suốt từ năm 2018 đến năm 2024.

Sự trì trệ này phản ánh đúng bức tranh u xám của Fourways Mall giai đoạn hậu đại dịch. Đến đầu năm 2024, tỷ lệ gian hàng bỏ trống tại đây đã chạm mức kỷ lục 24%.

Mất đi lượng khách hàng truyền thống vào tay các hình thức mua sắm trực tuyến, Trung tâm thương mại lâu đời khai trương từ năm 1994 này đứng trước nguy cơ suy thoái nghiêm trọng.

Bước ngoặt diễn ra vào giữa năm 2024, khi đơn vị quản lý tài sản mới - tập đoàn Flanagan & Gerard - tiếp quản và công bố gói đầu tư tái thiết trị giá 400 triệu Rand (khoảng 22 triệu USD).

Xác định không thể tiếp tục mô hình bán lẻ đơn thuần, họ quyết định biến Fourways Mall thành điểm đến trải nghiệm cho gia đình, mà trái tim của chiến lược chính là việc "đánh thức" chiếc máy bay bỏ hoang.

Trung tâm thương mại phát động cuộc thi đặt tên toàn thành phố và cái tên Lady Naledi ("Naledi" trong tiếng Sotho/Tswana nghĩa là "Ngôi sao") đã được lựa chọn.

Chiếc máy bay được làm sạch, sơn mới rực rỡ và cải tạo toàn bộ không gian nội thất lẫn ngoại thất.

Giờ đây, Lady Naledi không chỉ là một mô hình trưng bày mà là một không gian khám phá tương tác sống động.

Ngay từ lối vào, du khách được chào đón bởi một không gian triển lãm ấn tượng. Bức tường cong nghệ thuật mô phỏng bầu trời với đàn chim bay lượn và dòng chữ neon "The Sky is the Limit" (Bầu trời là giới hạn), tạo nên một phông nền check-in lý tưởng.

Thay vì chỉ đứng nhìn từ xa, du khách và trẻ em có thể trực tiếp bước lên cầu thang để vào bên trong khoang máy bay.

Trần được trang trí bằng tranh vẽ bầu trời và hệ thống đèn LED xanh dịu, tạo cảm giác như đang bay. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Không gian bên trong được cải tạo thoáng đãng với trần vẽ bầu trời mây xanh kết hợp đèn LED dịu mát, trong khi khu vực bếp (galley) vẫn giữ nguyên các thiết bị cơ bản như xe đẩy và bình pha cà phê chuyên dụng.

Điểm nhấn hấp dẫn nhất là khoang lái (cockpit) được bảo tồn nguyên vẹn với hàng trăm nút bấm và đồng hồ đo áp suất, nơi các em nhỏ có thể ngồi vào ghế lái trải nghiệm cảm giác làm phi công. Đặc biệt, một hệ thống cầu trượt khổng lồ được lắp đặt nối từ cửa khoang đuôi máy bay thẳng xuống khu sân chơi rực rỡ sắc màu bên dưới.

Vừa bước ra từ lối cầu trượt đuôi máy bay với nụ cười rạng rỡ, bé Thabo (8 tuổi) hào hứng chia sẻ với phóng viên TTXVN: "Cháu chưa từng được đi máy bay thật bao giờ, nhưng hôm nay cháu đã được vào phòng lái làm phi công và trượt từ đuôi máy bay xuống! Bố mẹ đã chụp cho cháu rất nhiều ảnh đẹp ở đây để khoe với các bạn ở trường."

Chính thức đi vào phục vụ từ giai đoạn 2024-2025, Lady Naledi đã tạo ra hiệu ứng "mỏ neo" thu hút dòng người cực kỳ hiệu quả. Hàng tuần, hàng vạn gia đình đưa con nhỏ đến vui chơi tại chiếc máy bay, kéo theo sự tăng trưởng doanh thu vượt bậc cho các nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng mua sắm xung quanh.

Ông Paul Gerard, Giám đốc Điều hành Flanagan & Gerard, khẳng định: "Việc đưa Lady Naledi vào hoạt động không chỉ mang lại một không gian vui chơi độc đáo cho trẻ em, mà còn thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc kết nối lại với cộng đồng địa phương thông qua mô hình bán lẻ trải nghiệm."

Nhờ điểm nhấn Lady Naledi cùng các hạng mục nâng cấp hạ tầng đồng bộ, Fourways Mall đã tạo nên bước ngoặt lớn khi giảm tỷ lệ gian hàng trống từ mức đỉnh 24% năm 2024 xuống còn 13% trong năm 2025, đưa hàng loạt thương hiệu lớn quay trở lại.

Chiếc Boeing 727 từng bị bỏ quên trong bóng tối nay đã thực sự trở thành "ngôi sao" kích cầu, dẫn dắt sự phục hồi của trung tâm thương mại lớn nhất Johannesburg./.

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