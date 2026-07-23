Dịch tả bùng phát nghiêm trọng tại Nigeria, hàng trăm người tử vong

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, khoảng 200 người đã tử vong trong đợt bùng phát dịch tả ngày càng nghiêm trọng tại bang Borno, vùng Đông Bắc Nigeria, trong vòng 2 tháng qua.



Theo số liệu do chính quyền bang Borno công bố và được MSF dẫn lại, tính đến ngày 12/7, đã có ít nhất 198 người tử vong và hơn 35.500 ca nghi mắc bệnh tả được ghi nhận tại bang này.



Tổ chức y tế nhân đạo quốc tế Bác sĩ Không biên giới (MSF) bày tỏ lo ngại về diễn biến ngày càng xấu của dịch bệnh này, đồng thời cảnh báo dịch tả có thể làm quá tải hệ thống y tế địa phương mặc dù các hoạt động ứng phó vẫn đang được triển khai.

Tính đến ngày 12/7, tổ chức này đã điều trị cho hơn 24.000 bệnh nhân nghi mắc bệnh tả, đồng thời phối hợp với cơ quan y tế của Chính phủ Nigeria và các đối tác nhân đạo trong công tác ứng phó.

Tổ chức này cho rằng nguyên nhân khiến dịch bệnh tiếp tục lan rộng là do thiếu nguồn nước sạch, điều kiện vệ sinh kém và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế tại các cộng đồng bị ảnh hưởng.



Tháng 4 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Nigeria (NCDC) đã đặt 10 bang trong tình trạng cảnh báo cao trước nguy cơ bùng phát dịch tả sau mưa lớn và lũ lụt. Chính phủ Nigeria đã kích hoạt hệ thống quản lý ứng phó khẩn cấp và triển khai các đội ngũ y tế đến những khu vực bị ảnh hưởng.



Dịch tả là bệnh tiêu chảy cấp tính do ăn phải thực phẩm hoặc uống nước bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh. Đây vẫn là một thách thức lớn đối với ngành y tế của Nigeria, đặc biệt là tại những bang thường xuyên chịu ảnh hưởng do lũ lụt và do hệ thống cấp nước sạch, vệ sinh môi trường còn yếu kém./.

Dịch tả tại Nigeria khiến hơn 12.000 người nhiễm bệnh, ít nhất 90 người tử vong Các tổ chức nhân đạo đang phối hợp với chính quyền Nigeria để mở rộng hoạt động điều trị, tăng cường giám sát dịch tễ và cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch nhằm kiểm soát đà lây lan của dịch tả.