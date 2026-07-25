Nigeria: Khoảng 50 người bị bắt cóc được trả tự do sau khi nộp tiền chuộc

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, khoảng 50 người bị bắt cóc tại làng Garin Idi thuộc bang Sokoto của Nigeria đã được các tay súng trả tự do sau khi cộng đồng địa phương nộp 600.000 naira (khoảng 438 USD) tiền chuộc, trong khi nhóm này vẫn yêu cầu phải tiếp tục nộp số tiền còn lại cho chúng.



Vụ tấn công bắt cóc xảy ra từ khoảng 23h ngày 20/7 đến 1h sáng 21/7, khi các tay súng tràn vào làng, nổ súng và chia thành hai nhóm để bắt cóc người dân. Một nhóm đột nhập vào một hộ gia đình và bắt cóc 30 phụ nữ, trong khi nhóm còn lại xông vào một trường Hồi giáo, bắt giữ hơn 20 nam giới, gồm cả người cao tuổi và học viên.

Trước khi rời khỏi làng, các tay súng đã thả một con tin để chuyển thông điệp yêu cầu trưởng làng, giáo sỹ Hồi giáo và các trưởng lão đến gặp chúng trong rừng để đàm phán.



Theo người dân địa phương, trong cuộc gặp, các tay súng yêu cầu cộng đồng trên nộp 1 triệu naira để chuộc nhóm phụ nữ và 600.000 naira để chuộc những người còn lại. Dưới sự điều phối của trưởng làng và giáo sỹ Hồi giáo, người dân đã quyên góp được 600.000 naira và giao cho nhóm bắt cóc.

Ngay sau khi nhận được số tiền này, các tay súng đã trả tự do cho toàn bộ các con tin, nhưng vẫn yêu cầu phải nộp 1 triệu naira còn lại trong vòng 2 ngày.

Một số người dân cho biết các tay súng tiếp tục quay trở lại làng vào khoảng 19h ngày 21/7, đe dọa sẽ bắt thêm người nếu cộng đồng không nộp thêm 300.000 naira.

Để tránh nguy cơ bị tấn công, người dân đã nhanh chóng quyên góp số tiền này và giao cho các tay súng. Nhóm vũ trang được cho là ở lại làng khoảng 4 giờ trước khi rời đi.



Người dân địa phương đã kêu gọi chính quyền và lực lượng an ninh khẩn trương tăng cường bảo đảm an ninh cho khu vực nông thôn này. Trong khi đó, người phát ngôn Cảnh sát bang Sokoto, Ahmad Rufai, cho biết lực lượng cảnh sát chưa nhận được báo cáo chính thức về vụ việc.

Ông cho biết đang liên hệ với chỉ huy cảnh sát địa phương để xác minh thông tin, đồng thời lưu ý rằng người dân ở nhiều vùng nông thôn thường không trình báo các vụ việc tương tự với cơ quan chức năng.



Tình trạng các băng nhóm vũ trang hoành hành tại khu vực Tây Bắc Nigeria vẫn là một trong những thách thức an ninh nghiêm trọng. Các nhóm này thường xuyên tấn công làng mạc, bắt cóc người dân để đòi tiền chuộc, cướp gia súc và áp đặt các khoản "thuế bảo kê" đối với cộng đồng địa phương./.

Thảm sát ở Tây Bắc Nigeria, ít nhất 24 người đã thiệt mạng Nhóm tấn công đi xe máy đã xông vào các cánh đồng và nổ súng vào những người đang làm việc trên đồng ruộng trong suốt 3 giờ đồng hồ.

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